Toro, per ora solo tre arrivi: nell’era Vagnati a luglio non sono mai stati di più

Osservando le sessioni di mercato condotte da Davide Vagnati in granata si può notare come la maggior parte delle nuove firme arrivino ad agosto

La sessione estiva di mercato del Torino fino ad ora ha visto aggiungersi alla rosa solamente tre volti nuovi che rispondono ai nomi di Saul Coco, Alberto Paleari e Ché Adams. Parte della tifoseria lamenta questa situazione perché ritiene necessari parecchi innesti in più per permettere al nuovo allenatore Paolo Vanoli di presentarsi al meglio alla nuova stagione che comincerà domenica. Abbiamo analizzato le sessioni di mercato estive del Toro partendo da quella del 2020, periodo nel quale Davide Vagnati è arrivato al Torino e ha preso le redini delle trattative del club granata. Lo scenario degli anni precedenti non sembra discostarsi molto da quanto stiamo vedendo ora questo perché il grosso dei nuovi arrivi del Toro nel corso dell'era Vagnati sono quasi sempre avvenuti nel mese di agosto.

N.B. In questo articolo non è stata naturalmente presa in esame la campagna trasferimenti del 2020 perché più breve e posticipata ai mesi autunnali a causa dei campionati giocati a luglio e agosto per via della pandemia

Estate 2023: al primo agosto sono tre i nuovi arrivi ufficializzati dal Torino — L'estate 2023 del Torino è stata molto simile a quella che stiamo vivendo in questo 2024. Un anno fa, nel solo mese di luglio, Vagnati aveva infatti messo a segno tre nuovi colpi come adesso. In quel mese arrivarono Raoul Bellanova, Mihai Popa (due trattative già indirizzate nelle settimane precedenti e formalizzate il primo luglio) oltre ad Adrien Tameze che si unì ai granata nel ritiro di Pinzolo. Il direttore dell'Area Tecnica granata ad agosto si mobilitò poi con altri innesti come: Soppy, Sazonov, Zapata più i ritorni di due giocatori come Lazaro e Vlasic per i quali sono state riaperte nuove trattative con Inter e West Ham per riaverli in granata in seguito alla scelta di non attivare il diritto di riscatto.

Estate 2022: al primo agosto sono tre i nuovi arrivi ufficializzati dal Torino — Pure due anni fa, nell'estate del 2022 Vagnati portò al Torino tre nuovi giocatori nel mese di luglio. In quel caso furono Brian Bayeye, Nemanja Radonjic e Valentino Lazaro. Questa estate 2024 si conferma quindi come la terza sessione estiva di mercato in fila in cui il Toro mette sotto contratto tre nuovi calciatori durante il mese di luglio. Ad agosto 2022 poi Vagnati portò nel gruppo, allora allenato da Ivan Juric, altri nuovi giocatori come Scuurs, Ilkahn, Karamoh, Vlasic e Miranchuk.

Estate 2021: al primo agosto solamente un nuovo arrivo ufficializzato dal Torino — La campagna acquisti del 2021, analizzando gli arrivi eseguiti prima del 1 agosto, è invece la più povera nel periodo di tempo preso in esame in questo articolo. In quell'anno fu il solo Magnus Warming a firmare un contratto con il Torino nel corso del mese di luglio. Per l'allora nuovo tecnico granata, Ivan Juric, fu infatti un ritiro a Santa Cristina in Val Gardena privo di acquisti ad eccezione dell'attaccante danese. Vagnati però si rimboccò le maniche nel mese di agosto portando al Toro dei giocatori che si rivelarono molto importanti in quella stagione come Praet, Brekalo, Pobega, Pjaca, Berisha e Zima.