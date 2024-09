Toro, quattro 2005 in rosa: Bianay, Ciammaglichella, Njie e Savva confermati da Vanoli

I 2005 nella lista Under per il Torino: conferme da Vanoli e inserimento in rosa

Irene Nicola Redattore 5 settembre - 16:17

Primavera e prima squadra, un binomio che il Toro continua a coltivare. L'ultimo step del Settore giovanile è cruciale per affinare il percorso di crescita ma anche propedeutico per mettersi in vetrina, guadagnarsi la possibilità di approcciarsi al professionismo per trovare passo dopo passo spazio tra i grandi. Così è stato e continuerà a essere il percorso dei quattro 2005 inseriti nella lista Under del club granata: Aaron Ciammaglichella, Come Bianay Balcot, Alieu Njie e Zanos Savva.

Torino, avanti con il binomio Primavera-prima squadra: i dati — Il lavoro svolto in ambito di Settore giovanile negli ultimi anni ha indirizzato e inserito gradualmente diversi giovani in prima squadra con continuità. Il primo a compiere dall'arrivo di Ludergnani come Responsabile è stato Gineitis, stabilmente in rosa con Juric dalla stagione 2022-2023 con esordio in Serie A a San Siro. Nel corso della scorsa stagione tanti altri si sono allenati con il tecnico croato facendo da spola tra Primavera e prima squadra, due gli esordi nella massima serie: Alessandro Dellavalle e Zanos Savva, insieme in campo contro il Verona con il cipriota anche in gol. Quest'anno è cambiata la guida tecnica, ma anche Vanoli ha sposato il lavoro fatto dalla Primavera. Ali Dembele, già allenato a Venezia, ha esordito in Serie A a San Siro nella prima giornata; poi ci sono appunto i quattro 2005 in rosa: Ciammaglichella, Bianay Balcot, Njie e Savva.

Torino, i 2005 in rosa con Vanoli: Ciammaglichella ha già esordito, Savva in attesa di recuperare — Ciammaglichella, Bianay Balcot, Njie e Savva proveranno quindi a iniziare a ritagliarsi le proprie opportunità anche in prima squadra. Non è facile trovare spazio nelle gerarchie tra i grandi, ma il lavoro va in quella direzione accompagnato anche ad eventuali presenze in Primavera se ritenute necessarie, come già successo contro la Fiorentina nell'ultima giornata di campionato. L'inserimento è graduale e richiederà tempo e lavoro, intanto però tutti e quattro dopo aver lavorato con Vanoli in estate hanno ottenuto la conferma da parte del tecnico e non sono andati via in prestito. Il tempo e le occasioni vedranno come potranno essere spesi. Intanto il canterano Ciammaglichella ha coronato il sogno d'esordire in Serie A contro l'Atalanta e da qui proseguirà il proprio cammino. Njie e Bianay Balcot sono a disposizione in attesa della propria occasione. Savva al momento è ai box per via di una tendinite e sta lavorando per tornare in condizione.