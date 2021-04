Toro-Roma, Mandragora vs Veretout: quando il regista è anche goleador

Il confronto tra due registi che dopo il loro arrivo hanno cambiato in meglio il centrocampo delle due squadre

Federico De Milano

Fra poche ore scenderanno in campo Torino e Roma per sfidarsi in una gara valida per la 31^ giornata di Serie A. Sarà l'occasione per vedere anche all'opera due registi come Rolando Mandragora e Jordan Veretout che sono due giocatori molto importanti per le rispettive squadre. Si tratta di due centrocampisti che dal loro arrivo rispettivamente nel Toro e nella Roma hanno migliorato la linea mediana della loro nuova squadra, risultando spesso giocatori imprescindibili per i due allenatori.

MANDRAGORA - Il centrocampista napoletano da quando è arrivato nel Torino durante il mercato di gennaio si è subito imposto dimostrando di essere il giocatore che mancava ai granata. Richiesto fortemente da Nicola, il numero 38 non ha mai saltato un minuto perché il tecnico granata lo ha sempre ritenuto imprescindibile per la sua squadra. Da quando veste la maglia del Toro Mandragora ha anche sviluppato una certa vena realizzativa: in 9 presenza ha segnato 2 reti che è un discreto bottino per un regista che si muove principalmente davanti alla difesa. L'ex Udinese ha pure fornito un assist contribuendo anche da questo punto di vista alla manovra offensiva del Toro di Nicola.

VERETOUT - Il regista francese della Roma da quando è arrivato nella capitale ha aumentato notevolmente il livello delle sue prestazioni. In questa stagione sta giocando davvero bene portando a termine quello che è probabilmente il miglior campionato della sua carriera. Il numero 17 giallorosso ha già saputo mettere a referto 10 gol e 2 assist in 26 presenze, quest'anno in Serie A. Va però detto che in queste cifre pesa molto il fatto che Veretout sia il rigorista della Roma che è un po' una particolarità per un centrocampista e per questo i suoi numeri spiccano notevolmente rispetto ai colleghi delle altre squadre del campionato. Il Toro dovrà stare molto attento al francese perchè nei suoi 8 precedenti contro i granata, l'ex Fiorentina è stato in grado di segnare già 2 gol.