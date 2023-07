Toro, tanta fatica per fare gol. Ma trovare una terza punta non è facile

Toro, trovare una terza punta non è facile

Un uomo in più davanti potrebbe aiutare, ma bisogna anche tenere conto che non è facile trovare un attaccante di livello che si accontenti di partire come terza punta del reparto. A giugno si era parlato di un interessamento per Mateta del Crystal Palace senza che poi si concludesse il tutto. Al momento, le priorità sono altre, soprattutto in posizioni dove mancano i giocatori, come gli esterni e la trequarti. Ma l'attenzione verso questo problema non dovrebbe essere sottovalutata. La dirigenza granata continuerà a lavorare su più fronti: sullo sfondo la situazione dell'attacco da tenere a mente.