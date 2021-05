Toro, tra salvezza e rivalità in azzurro: Belotti ritrova l’amico Immobile

Il Gallo per la salvezza, Ciro per onorare il campionato: una sfida nella sfida per mandare anche un messaggio a Mancini

Alberto Giulini

Lazio-Torino non potrà che essere anche la sfida tra Ciro Immobile e Andrea Belotti. Due grandi centravanti, simboli delle rispettive squadre e grandi amici che per una sera si troveranno l'uno di fronte all'altro. Scontato dire che la partita di questa sera peserà soprattutto per il Gallo: ai granata serve un punto nelle ultime due per blindare la salvezza, mentre la Lazio è ormai qualificata in Europa League e fuori dalla corsa Champions.

IN CAMPO - Il Toro si aggrapperà anche al suo capitano: nonostante la diffida Nicola dovrebbe mandarlo in campo, sperando di poter chiudere già questa sera il discorso salvezza. "Andrea è esperto, per noi è un giocatore importante. Se scenderà in campo saprà gestire le sue energie mentali" ha spiegato Nicola in conferenza stampa. Dopo un avvio di stagione con ottimi numeri, Belotti è calato nel girone di ritorno, complice anche la positività al Covid che lo ha tenuto lontano dai campi. Ma questa sera cercherà di dare il suo contributo, per salvare il Toro e mandare un messaggio a Mancini.

LA SFIDA - Il Gallo si sta infatti giocando la titolarità al centro dell'attacco azzurro. Uno dei principali dubbi del ct riguarda proprio il centravanti titolare per l'Europeo: chi tra Belotti e Immobile? La gara dell'Olimpico non sarà sicuramente quella che assegnerà il posto una volta per tutte, ma potrà sicuramente contribuire ad orientare il pensiero di Mancini. I numeri in campionato ovviamente sorridono alla punta di Torre Annunziata, che ha segnato 20 gol contro i 13 di Belotti. Ma tutto questo grazie anche al contributo di giocatori di qualità come Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Correa, giusto per citarne alcuni. E così quella tra il Gallo e Ciro, compagni in granata da gennaio a giugno 2016, sarà una sfida nella sfida. Tra due attaccanti che per qualche ora dovranno lasciare da parte la grande amicizia che li lega da anni.