Toro vali come una neopromossa

La vittoria del Torino nello Stadio intitolato la Grande Torino sembra ormai un ricordo lontano (contro il Como per grazia ricevuta) e all’ennesima prova i granata hanno fallito i tre punti contro la neopromossa Parma che non ha nulla da invidiare ai ragazzi di Vanoli.

Eppure nei primi 15 minuti del primo tempo i granata avevano fatto ben sperare grazie ad una manovra fluida e capace di mettere nelle condizioni più di un giocatore di battere a rete, poi tra la condizione e il tirare a rete c’è sempre una distanza che il Toro ha saputo colmare due volte con due bei tiri di Adams ma purtroppo anche due strepitose respinte in angolo dell’estremo difensore parmense Suzuki. Davvero bravo questo giovane portiere sia tra i pali che nelle prese alte. Poi però c’è stato anche il patatrac del ragazzo che ha messo (e qui si ritorna al quesito) nelle condizioni , uscendo ‘fuori pista’ lasciando sguarnita la porta, Karamoh che bravo nel creare l’occasione da gol ma incapace di finalizzarla sia nel possibile tiro che nell’assist per Vlasic. Ecco che quando si parla di qualità questo esempio appare lampante.

Il numero 7 granata ha svariato su tutto il fronte d’attacco, sbattendosi in corse e scatti contro scatti ma poi alla fine ha lasciato i tifosi imprecare come non mai. Questa è un po’ l’analisi del primo tempo del Toro contro un Parma che ha lasciato molto a desiderare per quanto riguarda l’assetto difensivo e di questo i granata non hanno saputo approfittare.