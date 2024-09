Toro, Vanoli rassicura sul recupero di Vojvoda. Aperti i ballottaggi in difesa

Con l’inserimento di Walukiewicz e Maripan, Vanoli ha guadagnato centimetri e forza fisica in difesa, perdendo un po’ in velocità. Contro la Lazio bisogna, però, fare un ragionamento diverso: i biancocelesti hanno molti giocatori veloci in attacco, partendo da Zaccagni e arrivando a Isaksen, Dia e Castellanos. Questo è un aspetto che Vanoli sicuramente dovrà considerare.

Come ha detto in conferenza stampa, le scelte per la difesa non si possono fare su un piano individuale, ma è necessario lavorare su un piano collettivo. Per questo motivo la scelta tra Vojvoda e Walukiewicz ricadrà inevitabilmente anche sulla posizione di Coco, se centrale con Masina come braccetto di sinistra, o a sinistra con Maripan come centrale. In entrambi i casi, se il kosovaro continua a giocare come ha fatto nelle prime giornata, la sua velocità e la sua capacità di impostare potranno sicuramente giovare al tentativo dei granata di arginare le offensive veloci degli uomini di Baroni.