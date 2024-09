Toro, Vanoli sa come ripartire dopo la sosta: a Venezia cinque successi importanti

Bilancio in positivo per il tecnico, che ora dovrà fare i conti con undici assenze in vista della gara contro il Lecce

Alberto Giulini Vicedirettore 7 settembre 2024 (modifica il 7 settembre 2024 | 06:31)

Cinque vittorie e tre sconfitte: tende al positivo il bilancio di Paolo Vanoli al rientro dopo la sosta. Quando guidava il Venezia, nei diciotto mesi trascorsi alla guida dei lagunari in Serie B, il tecnico si è trovato a fronteggiare otto gare dopo la pausa per le nazionali. E il piatto della bilancia, come detto, pende per le vittorie.

Vanoli dopo la sosta: successi su campi importanti — Cinque i successi raccolti da Vanoli alla prima uscita dopo la sosta, anche molto importanti. Il tecnico ha infatti collezionato due vittorie in trasferta su campi molto complicati in cadetteria: uno 0-1 a Palermo e un netto 0-3 al San Nicola di Bari. Ma non scherzano nemmeno quelli conquistati tra le mura amiche del Penzo: 3-2 contro il Como, 1-0 con lo Spezia e 5-3 rifilato alla Sampdoria. Risultati importanti arrivati dopo il fine settimana di riposo forzato per lasciare spazio alle nazionali. Non mancano al tempo stesso tre sconfitte: 1-0 sul difficile campo del Genoa, 1-0 in casa della Reggina e un 2-3 casalingo contro la Reggiana.

Fattore nazionali verso il Lecce: via in undici — Ora Vanoli si troverà a misurarsi con una sosta che per diversi giorni gli impedirà di lavorare con gran parte della squadra. Sono infatti undici gli elementi convocati in nazionale e costretti a lasciare Torino per lavorare e scendere in campo con le rispettive selezioni. Pesa in particolar modo l'assenza in città dei nuovi acquisti: Sosa, Maripan, Walukiewicz e Pedersen non hanno potuto lavorare a tempo pieno con Vanoli per assimilarne i dettami. Nel caso dell'esterno croato, la convocazione in nazionale può al tempo stesso rappresentare un'importante occasione per mettere minuti nelle gambe e ritrovare il ritmo partita. Diversi aspetti di cui Vanoli dovrà tenere conto nel preparare la gara contro il Lecce: il tecnico ritroverà il gruppo al completo solamente a settimana inoltrata.