Torino, Vlasic torna in sella: ora può riprendersi il Toro da mezzala

Nella partita contro il Sassuolo, i tifosi granata hanno potuto tornare ad esultare all'Olimpico Grande Torino grazie ad un gol del croato

Federico De Milano Redattore

Nikola Vlasic c'è, ed è tornato a farsi valere in una partita in cui il Toro aveva bisogno di qualità in avanti per superare un avversario come il Sassuolo che si stava dimostrando ostico. Il gol segnato al 68' dal croato ha reso felice un'intera tifoseria che aspettava da due mesi di poter tornare a celebrare una vittoria casalinga. Il più entusiasta di tutti probabilmente però sarà stato Ivan Juric, colui che ha spinto tanto in estate per riaverlo all'ombra della Mole.

Un gol per riaccendersi: Vlasic ora è chiamato a cambiare marcia — Al 68' di Torino-Sassuolo si è riacceso Vlasic che ha saputo sfruttare al meglio una delle tante ottime giocate di Tameze nel corso della partita. Il centrocampista francese ha intercettato sulla trequarti una palla sanguinosa persa in uscita dai difendenti neroverdi. Alzata subito la testa, ecco il filtrante preciso per Vlasic che si inerisce bene in area e infila Consigli a fil di palo. Questo punto deve essere l'inizio della stagione dell'ex West Ham che in estate è stato al centro di una lunga trattativa tra il Torino e gli inglesi. Alla fine la società di Urbano Cairo ha raggiunto l'accordo per il suo trasferimento a titolo definitivo e ha accontentato il suo connazionale Juric. L'inizio della seconda avventura sotto la Mole di Vlasic non è stato però dei migliori e si è contraddistinto di alcune prestazioni deludenti come il resto della squadra nei primi due mesi di campionato.

Vlasic torna in sella: ora ha le chances per riprendersi il Toro — Ora il numero 16 croato sarà quindi tenuto a prendere per mano la squadra e trascinarla come lunedì sera contro il Sassuolo quando serviva una giocata del genere per concretizzare le molte occasioni create ma sempre sciupate. Juric punta molto sul suo connazionale perché ne conosce e ne apprezza le qualità di jolly da usare a centrocampo come mezzala con spiccate doti offensive oltre che come canonico trequartista. Ora che Ricci peraltro starà fuori un mese, Vlasic ha concretamente la possibilità di riprendersi il Toro proprio come mezzala nel 3-5-2, sfruttando quella veste tattica che Juric gli aveva cucito addosso già contro il Sassuolo quando il croato era subentrato proprio all'ex Empoli. La speranza di tutto il popolo granata è che Vlasic diventi una certezza per il Toro soprattutto tenendo conto del fatto che i suoi compagni di reparto non offrono sempre garanzie e continuità di rendimento, Radonjic su tutti.

