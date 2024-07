Toro, Zapata è il capitano n.35 della storia granata. Quali sono stati gli altri?

Duvan Zapata sarà il nuovo capitano del Torino. L'attaccante colombiano indosserà la fascia di capitano per la stagione 2024/2025: il numero 91 granata è dunque il successore di Ricardo Rodriguez, colui che ha ricoperto il ruolo di capitano nelle ultime due stagioni con Ivan Juric in panchina. Proprio l'attaccante granata ha confermato durante la conferenza stampa a Pinzolo la scelta di Vanoli di affidargli la fascia da capitano: "Me lo ha comunicato il mister, non mi aspettavo questa decisione però la prendo con tutta la maturità. Sono contento e spero di continuare a fare bene, voglio essere un leader e un esempio non solo in campo ma anche fuori". Zapata sarà dunque il capitano numero 35 della storia del Torino ed il decimo dell'era Cairo. La società granata ha una grande tradizione di capitani, tra i più importanti ricordiamo Friedrich Bollinger, primo storico capitano del club, Adolfo Baloncieri, Valentino Mazzola, simbolo del Grande Torino, Enzo Bearzot, Giorgio Ferrini, Claudio Sala, capitano dell’ultimo scudetto vinto dai granata nella stagione 1975/1976, Renato Zaccarelli, Roberto Cravero e, negli annipiù recenti, Rolando Bianchi e Andrea Belotti. Dopo l'addio del Gallo, va ricordato che la fascia di capitano sarebbe dovuta finire sul braccio di Sasa Lukic, ma al serbo i gradi furono tolti per motivi comportamentali (un dissidio sulla società circa il rinnovo di contratto).