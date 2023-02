ToroPreview, verso Fiorentina-Torino: “Sanabria o Seck a guidare l’attacco?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Undici giorni dopo la gara di campionato Fiorentina e Torino si ritrovano nuovamente: quanto può influire l'essersi già incontrati meno di due settimane fa?

Abbona - Avrà sicuramente un peso importante: per la Fiorentina può essere l'occasione di prendersi una piccola rivincita dopo la sconfitta in campionato, e inoltre approdare in semifinale potrebbe dare motivazioni ad una stagione fin qui non esaltante per i viola. Anche per il Toro però è un appuntamento cruciale, e i granata hanno già dimostrato di saper battere la squadra di Italiano.

De Milano - Significa che puoi conoscere meglio fin dal primo minuto alcune dinamiche di gioco della squadra avversaria. Il Toro potrà scendere in campo convinto della propria forza avendo già fatto risultato appena undici giorni fa mentre la Fiorentina dovrà riscattarsi davanti al proprio pubblico che ha fischiato i giocatori dopo la sconfitta contro i granata.

Ugliono - Può dare tanto a entrambe. Al Torino può dare quella consapevolezza di essere in grado di portare a casa il passaggio del turno, perché ha visto che il Franchi e la Fiorentina non sono inespugnabili. Alla Viola, però, darà quella fame in più per prendersi la sua rivincita.

Il mercato di gennaio ha regalato un colpo come Ilic ma ha anche privato i granata di Lukic: il Toro ne esce rafforzato o indebolito?

Abbona - Difficile dirlo adesso, sicuramente Juric punterà su Ilic, giocatore che ha già allenato e che apprezza molto; detto questo penso che sul lungo termine l'assenza di Lukic si farà sentire.

De Milano - Solo il tempo lo dirà. Ilic è un giocatore valido ed è anche un giovane con margine di miglioramento. Secondo me però nel brevissimo periodo il Toro ha perso molto dalla vendita di Lukic perché non potrà più contare su un trascinatore. Ilic avrà bisogno di tempo per inserirsi al meglio nel gioco del Toro e per conoscere i nuovi compagni, sebbene sia stato già allenato da Juric in passato.

Ugliono - Discorso per me molto ampio. Da un certo punto di vista ne esce indebolito, perché il Toro perde un giocatore che conosce dinamiche della squadra, ambiente e i compagni. Ilic dovrà trovare l'intesa con il gruppo, ambientarsi e conoscere il modo di fare calcio dei granata. Per quanto sia stato allenato da Juric, comunque avrà bisogno di capire i meccanismi di una squadra diversa dal Verona allenato dal croato. Da un altro punto di vista però ne esce rinforzato, perché il Toro saluta un giocatore che - seppur con grande professionalità - ha giocato negli ultimi mesi con l'idea di andare via, mentre trova un ragazzo (per giunta più giovane) che ha voglia di mettersi in mostra e conquistarsi il suo spazio in un nuovo ambiente.

Capitolo formazione, Seck o Sanabria a guidare l'attacco?

Abbona - Dopo l'ottimo apporto dato contro l'Empoli, punterei su Sanabria, anche per fargli acquistare più fiducia in sé stesso.

De Milano - Perché non riprovare con Seck? Proprio a Firenze l'ex Spal ha fatto vedere ottime cose e Juric ha spiegato che lo vede bene affrontare difese come quella della Fiorentina. Con l'Empoli che stava più basso, Seck ha già infatti faticato di più. Vero anche che Sanabria è caldo dopo il gol nell'ultima partita ma opterei ancora su Seck.

Ugliono - La Fiorentina ha già patito Seck, è vero, ma avrà anche imparato la lezione probabilmente. Per questo motivo punterei più su Sanabria, che magari è anche più fresco.

Oggi ci si gioca un posto in semifinale di Coppa Italia, domenica lo scontro diretto con l'Udinese per il settimo posto: è la settimana più importante della stagione del Toro?

Abbona - Sicuramente è uno snodo fondamentale così come fondamentale sarà l'apporto di Juric: il croato dovrà essere bravo a tirare fuori il massimo dai giocatori sia a livello fisico sia mentale.

De Milano - Direi di sì. Anche se non sappiamo cosa riserverà il resto della stagione. Sicuramente, fino a questo punto della stagione, è la settimana più importante che il Toro si trova ad affrontare. Ci auguriamo però che ci siano partite dal peso ancora maggiore nelle prossime settimane e nei prossimi mesi fino a maggio e giugno.

Ugliono - Assolutamente sì, anche se non è decisiva. In caso di due risultati positivi potrebbero arrivare anche spinte emotive extra. Chiaro che il segnale lanciato dallo Spezia deve far riflettere, questa squadra non è ancora in grado di gestire due impegni a settimana. Però stringendo i denti il Toro dovrà provare a regalarsi un futuro più radioso. I granata devono credere sia nella Coppa che al settimo posto. Se non c'è ambizione, non c'è voglia di migliorare.