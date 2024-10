ToroPreview, verso Roma-Torino: “Ripartire da Sanabria-Adams?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

31 ottobre

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Alessandro Balbo, Davide Bonsignore ed Eugenio Gammarino.

Il Toro va a Roma a caccia di continuità. Vi aspettate un risultato positivo dei granata?

Balbo – Dopo un inizio di stagione spumeggiante i granata si sono spenti, imbrigliati in una serie di limiti di mentalità e da una rosa corta. La continuità delle prestazioni, soprattutto in fase difensiva, a mio avviso è ancora da maturare. Certamente il risultato contro il Como ha galvanizzato l'ambiente, le sensazioni sono positive ma i tre punti non sono scontati.

Bonsignore – Roma-Torino sarà una partita aperta: la Roma non sta vivendo di certo un bel momento, ma i granata arrivano da 4 sconfitte consecutive e una vittoria, quella contro il Como, arrivata con una prestazione non sensazionale. Nelle scorse giornate sono emerse difficolta a livello di mentalità e sicurezza. Non è una partita da sottovalutare, ma le basi per fare bene ci sono.

Gammarino – La partita contro la Roma sarà una sfida importante per i ragazzi di Vanoli, vincere all’Olimpico vuol dire inserirsi nella lotta per un posto in Europa. Dopo le tre sconfitte consecutive e la vittoria contro il Como, Vanoli ha voglia di confermarsi e non avrà problemi a mettere in difficoltà una Roma vuota, che affoga in un totale caos sportivo e societario.

Lo spogliatoio giallorosso è una polveriera e Juric è in bilico, che reazione vi aspettate da parte della Roma?

Balbo – L'esperienza di Juric alla Roma è partita da presupposti sbagliati e rischia di finire anche peggio. Detto questo, i giallorossi sanno che hanno dei colori da difendere, e onorare, e dei tifosi, che seppur in rivolta, gli supportano. I giocatori della Roma che scenderanno in campo saranno agguerriti, perché sanno che sul banco degli imputati ci sono anche loro. Tutto dipende da come sapranno trasformare le tensioni negative in positive.

Bonsignore – La causa principale del momento difficile della Roma è proprio la tensione che si respira nell'aria. I tifosi continuano a supportare la squadra ma sono in piena contestazione con la società, che, a loro parere, non ha mai gestito bene la questione allenatore, e con i giocatori, che, sempre a detta loro, non rispettano e difendono i colori che indossano. Fare bene e rimanere concentrati in una situazione del genere non è semplice, ma, è anche vero che il campionato è ancora lungo, e i giallorossi hanno bisogno di una scossa il prima possibile.

Gammarino – La situazione in casa Roma è rovente, Juric è ancora in bilico ed è costretto a vincere per non rischiare di essere esonerato. Lo spogliatoio della Roma è fragile e le voci sui presunti litigi tra l’allenatore e i giocatori dopo il tracollo di Firenze, fanno pensare che la stagione per i giallorossi sia finita ancor prima di cominciare. L’ambiente Roma, dopo la disfatta di Firenze, ha reclamato a gran voce l’esonero del tecnico croato e il ritorno del figliol prodigo De Rossi ma la società ha deciso di continuare nel suo perpetuo silenzio, confermando Juric e continuando ad alimentare i malumori del popolo romano. E’ innegabile che i giocatori dovranno dare un segnale nella partita contro il Toro, ma in un clima del genere è difficile che siano mentalmente e fisicamente pronti a dare una scossa sul campo. Infine, all'Olimpico i giallorossi sono attesi da un'altra serata di furiosa contestazione.

Tornando al Toro, su quale centrocampo puntereste?

Balbo – Se l'idea di Vanoli è quella di continuare con il 3-5-2 i tre di centrocampo dovrebbero essere i seguenti: Ricci centrale, è il perno della mediana granata. Vlasic interno con licenza di muoversi sulla trequarti come raccordo tra attacco e centrocampo. Infine Ilic come altro interno, soprattutto per dimostrare le sue qualità a Juric che in passato lo ha punzecchiato. Sugli esterni Masina a sinistra per dare una mano anche in difesa, e sulla destra Lazaro che può aiutare la davanti con i suoi cross.

Bonsignore – Contro il Como Vanoli ha puntato su un centrocampo composto da Vlasic e Ricci come mezzali e Linetty come regista. Ha sorpreso la scelta sugli esterni, con Lazaro a sinistra e Walukiewicz a destra. Nella gara contro la Roma Vanoli potrebbe riconfermare Ricci, ritenuto da lui insostituibile, e Vlasic, che è in crescita, dopo un recupero non facile. Potrebbe invece cambiare Linetty, spostando Ricci regista, posizione da lui prediletta, e inserendo Gineitis come mezzala, così da dare più fisicità in mezzo. Sugli esterni è probabile che i due titolari siano Lazaro e Vojvoda, che, fino al gol di Njie, erano tra i migliori in campo nella sfida contro il Como.

Gammarino – Con tutte queste partite così ravvicinate e con l’importante sfida di domenica contro la Fiorentina, per me Vanoli opterà per due cambi a centrocampo, inserendo, al posto di Linetty e Vlasic, Gineitis e Tameze. Linetty non ha brillato contro il Como, mentre Vlasic è ancora alla ricerca del ritmo partita. Considerando che Ricci per Vanoli è insostituibile e che Ilic proverà a ritornare a disposizione della squadra per la partita contro la Fiorentina, Gineitis e Tameze sono due valide alternative per il centrocampo granata e con molta probabilità partiranno dal 1’ minuto nel 3-5-2 di Paolo Vanoli contro la Roma.

Capitolo attacco, si deve ripartire dalla coppia Adams-Sanabria?

Balbo – Sicuramente. Adamas-Sanabria è la coppia titolare fino a Gennaio per necessità, poi con il mercato si vedrà. Njie può dare il suo contributo la davanti da subentrato spaccando le partite, ora però non bisogna addossarli troppe responsabilità con il rischio di bruciarlo. Karamoh ha delle potenzialità ma gli manca continuità, meglio puntare sull'esperienza di Sanabria.

Bonsignore – L'unica scelta possibile in questo momento sembra proprio la coppia Adams-Sanabria. Njie si sta dimostrando una grande arma a gara in corso, ma potrebbe non essere ancora pronto a giocare dal primo minuto. Karamoh, invece, ha già dimostrato contro l'Empoli di non esserlo, faticando a trovare continuità e a mostrarsi come un punto di riferimento in attacco.

Gammarino – Penso che Vanoli non abbia molte alternative alla coppia Adams-Sanabria e sicuramente questa sarà la coppia titolare fino all’apertura della finestra invernale di calciomercato a Gennaio. Njie sarà una valida alternativa a partita in corso mentre Karamoh ha dimostrato, soprattutto nella partita di coppa contro l’Empoli, di non dare certezze e solidità al reparto offensivo. Da non sottovalutare l’idea di far crescere anche Gabellini, che Vanoli sembra apprezzare molto e che ha già aggregato alla squadra nella trasferta di Cagliari.