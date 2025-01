ToroPreview, verso Torino-Cagliari: “Di quanti innesti ha bisogno Vanoli?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News 24 gennaio 2025 (modifica il 24 gennaio 2025 | 18:15)

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Federico De Milano, Eugenio Gammarino e Luca Sardo.

A Torino arriva il Cagliari. Sarà l’occasione giusta per ritrovare la vittoria?

De Milano - Manca da troppo tempo un successo e per lo più manca da ancora più tempo in casa. I tifosi granata non riescono ad esultare per una vittoria all'Olimpico Grande Torino dal 25 ottobre scorso (1-0 contro il Como) ed è arrivata l'ora di porvi rimedio. Questo sarà una sorta di spareggio molto importante per la corsa salvezza e che potrebbe servire a "pareggiare" la situazione sugli scontri diretti con il Cagliari dopo la sconfitta dell'andata.

Gammarino - La partita con il Cagliari è l’occasione giusta per invertire il trend negativo: la vittoria manca da più di un mese, ovvero dalla partita contro l’Empoli; i ragazzi di Vanoli avranno il compito di strappare tre punti ad un Cagliari in grande forma e che arriva da 7 punti in 3 partite. Il Toro ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la squadra di Nicola e la partita di stasera potrebbe riportare i granata ad un successo casalingo che manca da ottobre.

Sardo - Il Torino deve vincere questa partita. Contro il Cagliari la squadra di Vanoli dovrà necessariamente ritrovare i tre punti: i rossoblù sono reduci da una bella vittoria con il Lecce e arrivano a questa partita in fiducia, ma per i granata sarà importante vincere soprattutto per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione che al momento dista solamente 4 punti.

L’ingresso di Gineitis è stato decisivo contro la Fiorentina. Lo schierereste dal 1’ affianco a Ricci?

De Milano - Secondo me potrebbe essere una buona scelta, a Firenze ha dimostrato di poter essere un giocatore importante e poi mi sembra in fiducia. O comunque lo è più di due giocatori come Linetty e Tameze. Approfittando dell'assenza di Ilic che è infortunato, Gineitis è anche l'unico centrocampista mancino e potrebbe formare una bella coppia con Ricci. Sia Vanoli che Juric hanno sempre dimostrato di voler puntare molto su questo ragazzo, pure in partite contro avversari blasonati.

Gammarino - Con il Cagliari Vanoli avrà a disposizione diverse soluzioni e il posto al fianco di Ricci se lo giocano in tre: Gineitis, Linetty e Tameze. Con le vicende che riguardano sia Tameze che Linetty, sembra che Gineitis sia nettamente in vantaggio per giocare al fianco del numero 28 contro i sardi anche per il grande impatto che ha avuto nel suo ingresso a Firenze.

Sardo - Sì. Il centrocampista lituano con la Fiorentina è stato determinante con il suo gol che ha permesso ai granata di tornare a casa con un punto importantissimo: visto l'impatto avuto nell'ultimo spezzone di partita con la viola, fossi in Vanoli gli darei una chance dal primo minuto.

Capitolo difesa: su chi puntare come terzino destro?

De Milano - Credo che un intervento sul mercato possa essere necessario ma capisco anche bene che siano altre le priorità in questo momento. In linea generale comunque punterei su Vojvoda come terzino destro, mi sembra un po' più affidabile di Pedersen e poi c'è il giovane Dembelè (oggi squalificato) come riserva.

Gammarino - Nonostante abbia lasciato in dieci la squadra nel primo tempo a Firenze, e quindi oggi non sarà a disposizione per la partita, Dembelè ha dimostrato di poter ricoprire tranquillamente quel ruolo. Abbiamo visto tutti come la poca esperienza abbia condizionato la sua prima gara da titolare in stagione, ma credo che Vanoli conti molto sul ragazzo.

Sardo - Se Vanoli dovesse confermare il 4-2-3-1 e considerando la squalifica di Dembelè e l'assenza di Vojvoda, sulla destra schiererei Pedersen. Il norvegese rispetto a Walukiewicz potrebbe dare una maggiore spinta sulla fascia destra, specialmente in una partita come quella di stasera con il Cagliari, in cui il Toro sarà presumibilmente a trazione anteriore.

Vanoli continua ancora ad aspettare il primo rinforzo dal mercato. Di quanti innesti ha bisogno il Toro?

De Milano - Tanti, forse troppi per quelle che sono le reali possibilità (o forse intenzioni) di questa società, il mercato di gennaio inoltre non è mai semplice ed è facile prendere scarti di altre squadre che hanno poca utilità su un progetto a medio o lungo termine. In estate mi aspetto tanti innesti per Vanoli. Adesso a gennaio serve comunque un nuovo attaccante e dopo il cambio di modulo credo possa essere utile un esterno offensivo mancino per non avere il solo Lazaro in quel ruolo.

Gammarino - Il Torino ha bisogno di almeno tre innesti per rinforzare una squadra alquanto incompleta. Vanoli avrebbe bisogno di un esterno, un centrocampista e una punta che vada ad affiancare Adams. Vagnati avrà un bel lavoro da fare in questi ultimi giorni di calciomercato.

Sardo - Credo che il Torino abbia bisogno di almeno tre rinforzi. Senza ombra di dubbio serve una prima punta: dopo l'infortunio di Zapata c'è bisogno di un attaccante che affianchi Adams. Se Vanoli dovesse continuare con il 4-2-3-1 poi, secondo me serviranno due esterni che possano interpretare al meglio questo modulo.