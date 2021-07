Il ritiro altoatesino dei granata volge al termine. Il 30 i granata partiranno per Rennes con un volo charter e sfideranno i francesi in amichevole il giorno dopo. Domani quindi sarà l'ultima giornata con una doppia seduta di allenamenti a Santa Cristina. Oltre al lavoro sul campo, ci sono tanti piccoli retroscena da raccontare. Ecco il nuovo appuntamento con "ToroSpia", un dietro le quinte del ritiro per raccontare a tutto tondo l'esperienza granata in Val Gardena.