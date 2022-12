Trascinatore e goleador, dopo il Mondiale il Torino ritrova un Vlasic carico

Il croato si è ripresentato con una doppietta contro il Monza, lui d'altronde non si è mai fermato neanche in vacanza

Roberto Ugliono

La strada è sicuramente ancora molto lunga, ma ripresentarsi così dopo un Mondiale non è per niente male. Se i tifosi del Torino potevano avere dubbi su come potesse tornare dal Qatar Nikola Vlasic, l'amichevole contro il Monza gli farà di certo dormire sonni tranquilli. La doppietta in Brianza è la dimostrazione che il ragazzo sta bene. I due gol sono tanto diversi, ma lasciano segnali importanti. La prima rete è di rapina, la seconda è figlia di un gesto tecnico stupendo.

Torino, Vlasic torna ed è straripante contro il Monza — Andando nel dettaglio. Il primo gol lascia buoni segnali anche in ottica del suo secondo ruolo, ovvero quello di falso nove. Se Vlasic inizia a segnare come una prima punta e diventa capace di fare il rapace d'area, allora i granata potranno avere un'arma in più (sempre in attesa che il mercato possa portare un giocatore in più in avanti). La seconda rete è di chi sta bene fisicamente e mentalmente. Tiro a giro sul secondo palo, senza pensarci neanche un po'. Esecuzione stupenda. È vero che in amichevole ci sono meno pressioni, ma segnare già da queste sfide gli potrà dare quella fiducia in più per trascinare il Toro dalla prima partita.

Da un lato sicuramente le emozioni del Mondiale gli saranno rimaste dentro, come ha raccontato nel post partita di Monza, ma in particolare è come ha vissuto il breve periodo di vacanza. "Dopo il Qatar ho avuto sei giorni di riposo ma non mi sono fermato. Ho continuato ad allenarmi a casa ogni giorno. Non vedo l'ora di ricominciare la stagione e di tornare a giocare le partite ufficiali" ha spiegato Vlasic dopo l'amichevole. Testimonianza che la fame è tanta e la voglia di essere protagonista nel 2023 pure. La dimostrazione è arrivata a Monza. Adesso, finito il 2022, Vlasic può mettere nel mirino la seconda parte della stagione e lo farà per essere trascinatore del Toro.