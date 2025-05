Trevisani sul Toro e Zapata: “Grave non averlo sostituito, avrei preso…”

Riccardo Trevisani, noto giornalista sportivo, si è espresso sul Torino e in particolare modo su Zapata. Il colombiano è fuori da ottobre a causa della rottura del legamento crociato rimediata contro l'Inter a San Siro. Proprio sulle condizioni dell'ex atalantino si è focalizzato l'ex commentatore di Sky Sport, dilungandosi anche sulla scelta di non acquistare nessun giocatore che potesse sostituirlo. “Non dico di inseguire lo svincolato a novembre, perché tanto mancava un mese all’inizio del mercato. Ma hai avuto tutto gennaio ed il fatto che non sia arrivato un attaccante al Torino forte è una cosa grave, anche perché Zapata ha un’età per la quale non sai in che condizioni torna. Bisognava prendere uno, anche giovane, che l’anno prossimo ti dava la garanzia di esserci. Tipo Pio Esposito”.