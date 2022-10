Udinese-Torino 1-2: Pellegri firma il colpaccio granata in Friuli

La cronaca del match della Dacia Arena: grande vittoria dei granata che si rilanciano sul campo della squadra rivelazione

Marco De Rito

Se questa possa rappresentare una svolta per il campionato del Torino lo dirà solo il futuro. Sicuramente i granata raccolgono una vittoria pesante che mette fine a un periodo di un punto in cinque partite e che infligge all'Udinese la prima sconfitta sul suo terreno. Gara scoppiettante alla Dacia Arena, Udinese-Torino termina con una vittoria dei granata per 1-2 in un match molto combattuto sotto gli occhi di circa 20 mila spettatori. Il Toro è passato in vantaggio grazie alla rete di Ola Aina, Gerard Deulofeu riporta il match in parità sfruttando un erroraccio dei granata ma poi nella ripresa Pietro Pellegri fa esultare la squadra di Ivan Juric che torna alla vittoria per la prima volta dal 5 settembre.

Le scelte di Juric: spazio alla linea verde in difesa — Alcune sorprese per Juric nell'undici iniziale. Tra i pali Milinkovic-Savic. Difesa completamente rinnovata rispetto a quanto visto in campionato ma viene riproposto quanto visto in Coppa Italia contro il Cittadella: ci sono David Zima e Alessandro Buongiorno ai fianchi di Perr Schuurs. In mezzo al campo, dopo l'infortunio, Samuele Ricci si è ripreso il posto e gioca con Saša Lukić , sugli esterni spazio a Aina e Valentino Lazaro. In attacco Pellegri ha superato la concorrenza di Tonny Sanabria, in panchina dopo un problema a un polpaccio. A supporto della prima punta ci sono Aleksej Miranchuk e Nikola Vlasic.

Ola Aina sblocca Udinese-Torino — Nei primi 10' le due formazioni si studiano, poche emozioni, duelli a centrocampo e tanta attenzione. Al 10' primo pericolo proveniente dai padroni di casa per un'azione gestita da Isaac Success e Roberto Pereyra, chiude bene la difesa granata. Il Toro cerca di rispondere: ci prova Miranchuk con un tiro, respinto male da Marco Silvestri e Lukic sbaglia un tap-in non impossibile col sinistro. Al 14' si sblocca il match con un'azione della squadra di Juric ben manovrata: Vlasic salta Lazar Samardzic e mette il pallone in mezzo, c'è sempre Miranchuk pronto che serve l'assist ad Ola Aina. L'esterno nigeriano con un tiro ben angolato porta in vantaggio il Toro: è il suo secondo gol in maglia granata, tutti e due segnati proprio all'Udinese. Perfetta l'azione dei granata con l'esterno che arriva a concludere in area come piace a Juric.

Deulofeu trova il gol del pareggio — Al 20' i bianconeri provano a rispondere con una conclusione da fuori area di Deulofeu, palla a lato. Al 24' anche Jean-Victor Makengo prova il tiro da fuori area, alto. Ma al 25' l'Udinese trova il pareggio per un grave errore della difesa del Torino, c'è superficialità nel palleggio difensivo, Zima sbaglia l'appoggio per il portiere serbo. Destiny Udogie ne approfitta e fa suo il pallone per poi servire l'assist a Deulofeu che trova il gol a porta vuota. Il Toro prova a reagire con un'azione personale di Lazaro, Silvestri para il tiro e Lukic sulla respinta non crea problemi ai friulani. L'Udinese però vuole vincere: al 36' arriva il colpo di testa di Jaka Bijol, riesce a bloccare Milinkovic-Savic. Si arriva al primo tempo sull'1-1, una bella partita aperta a tutti i risultati.

Soprasso granata con Pellegri — Nei primi 10' del secondo tempo poco o nulla da segnalare, poi la partita si riaccende di nuovo. Al 57' imbucata di Miranchuk per Pellegri, il passaggio però è troppo lungo. Al 58' ancora pericoloso Deulofeu, ma Milinkovic-Savic chiude lo specchio della porta. Juric prova a cambiare le carte da gioco: nel giro di pochi minuti dentro Karol Linetty, Mërgim Vojvoda e Nemanja Radonjić, fuori Ricci, Lazaro e Miranchuk. Tatticamente cambia poco: i calciatori entrati e usciti giocano nelle medesime posizioni, ma l'intento dell'allenatore serbo è quello di dare maggior brio alla squadra. Il Toro infatti sembra rientrato dagli spogliatoi con meno smalto rispetto ai primi 45'. Andrea Sottil risponde ai cambi di Juric: fuori Success, Samardzic e Makengo e dentro Lovric, Beto Betuncal e Tolgay Arslan. I cambi danno ragione a Juric: apertura di Bongiorno, bell'imbucata al volo di Radonjić per Pellegri che riesce a sfuggire alla marcature di Bijol e trafigge Silvestri. Torino di nuovo in vantaggio al 69'.

La difesa del Torino tiene nel finale di partita — Al 78' Beto prova a rispondere con una scivolata, tentativo velleitario. Sottil non ci sta e sostituisce Ilija Nestorovski per Souza Silva Walace, dentro anche Kingsley Ehizbue per Nehuén Pérez . All'82' Radonjić prova il tiro da fuori: poco preciso. Nel finale l'Udinese ci prova ma la difesa granata riesce a tenere nonostante qualche disattenzione. Finale molto spezzettato da diversi falli, molti cartellini (ben 4 negli ultimi 20') e qualche interruzione per problemi fisici come i crampi di Pellegri che viene sostituito da Yann Karamoh. Nel recupero finale tante emozioni. Con l'Udinese sbilanciata in avanti, Radonjic e Karamoh potrebbero segnare due volte, ma si divorano occasioni ghiottissime. Così il Toro rischia di prendere l'ennesimo gol in zona Cesarini ma stavolta è super Vanja a volare sulla conclusione a botta sicura di Beto in area di rigore. Così stavolta a festeggiare è il Toro, che si rilancia con una vittoria molto importante.