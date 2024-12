Udinese-Torino 2-2: spavento granata, poi arriva la rimonta

E' un Toro che parte subito alto con un buon pressing sotto gli occhi di una tifoseria che si fa sentire, anche se in trasferta, con consueta contestazione contro il presidente Cairo e il direttore Vagnati. C'è anche spazio per un momento di ricordo per Gianpaolo Ormezzano: nel settore ospiti viene esposto uno striscione per ricordare il giornalista di fede granata. Al 10' è Karamoh a provarci: possesso palla in area di rigore, poi va al tiro ma è debole e Sava para senza troppi problemi. Dopo cinque minuti i padroni di casa s'affiacciano all'area di rigore avversaria con Thauvin che prova l'azione personale e la conclusione s'infrange sul muro eretto da Sosa. Ancora Karamoh si fa vedere al 20' ma la difesa friulana chiude il tentativo del granata. L'ivoriano si fa vedere su entrambe le fasce con spunti interessanti che mettono in difficoltà la difesa schierata da Runjaić. Al 40' corner per l'Udinese che sfrutta a dovere con Tourè che ci mette il piede ed anticipa Sosa. Il difensore granata sbaglia completamente i tempi. Nonostate un primo tempo dove il Toro aveva fatto meglio, le formazioni rientrano negli spogliatoi dopo i 3' di recupero con il vantaggio bianconero.

Il secondo tempo di Udinese-Torino

Le squadre rientrano in campo per il secondo tempo e Vanoli cerca di mischiare le carte per riprendere in mano il match. Escono Pedersen e Gineitis, entrano Lazaro e Ilic. Ma arriva subito la doccia gelata per i granata. Dopo 5' i padroni di casa raddoppiano nuovamente su calcio d'angolo: Thauvin serve l'assit perfetto per Lucca che incorna di testa. Rivedibile Ricci che si lascia perdere l'attaccante bianconero. Parziale pesante anche per quanto visto in campo: il Toro sino al gol dei friulani aveva concesso poco o nulla. La squadra di Vanoli però reagisce subito e, dopo 3' dal gol di Lucca, è Adams che prova a rimettere nei binari la squadra granata con un gol nato dagli sviluppi di un corner. Sava prima para ma sulla ribattuta lo scozzese è pronto ed infila in rete. Un gol che non serve a placcare la curva Maratona in trasferta che continua a contestare imperterrita la società e la squadra. Adesso la partita diventa frizzante, le squadre si allungano e si aprono gli spazi. Al 64' è Samuele Ricci a far gioire il settore ospite con un tiro dall'area nell'angolino, su un ottimo assist di Adams. Il Toro riporta il risultato in parità, per quello che si stava vedendo in campo è giusto così. Runjaić prova a cambiare qualcosa: dentro Atta, Kamara e Abankwah fuori Lovric, Zemura e Touré. Il tecnico croato poi si gioca anche la carta Alexis Sanchez per Thauvin. Pensa invece a rimpolpare il centrocampo Paolo Vanoli con gli ingressi di Linetty e Dembelè per Vlasic e Sosa. Al 85' da segnalare il tentativo di Lazaro, di poco fuori dallo specchio. C'è spazio anche per Sanabria nel finale che sostituisce Karamoh. Nei 4' di recupero prevale la paura e le due squadre pensano più a difendersi e a portare a casa un punto che è stato molto combattuto.