Udinese-Torino, perché sì e perché no: missione continuità in terra friulana

Missione continuità per il Torino di Davide Nicola, atteso dalla prova del nove contro l'Udinese di Gotti. Dopo l'incoraggiante pareggio nel derby di sabato scorso, Belotti e compagni dovranno necessariamente conquistare i tre punti contro i friulani reduci da una sconfitta a Bergamo contro l'Atalanta. Come di consueto, nel percorso di avvicinamento al match, analizziamo i temi principali nel perché sì e perché no: due motivi per credere nel Torino, altrettanti per temere l'avversaria di turno, in questo caso l'Udinese.