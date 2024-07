UFFICIALE- Andreini è il nuovo team manager del Torino

Ex calciatore con esperienze in serie B e una lunga milizia in serie C, Andreini è stato un centravanti da oltre 100 gol in carriera. Ad accompagnarlo, un soprannome da predestinato: il toro. Intrapreso il percorso dirigenziale con cinque stagioni al Varese, dal 2015 è stato Team Manager della SPAL, operando con profitto anche al fianco del direttore sportivo Davide Vagnati che ora ritrova al Toro. Classe 1974, Andreini rileva il ruolo e le mansioni di Marco Pellegri, cui va il saluto e il ringraziamento della Società per l’ottimo lavoro svolto in questi tre anni.