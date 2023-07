UFFICIALE: Emiliano Moretti rinnova fino al 2025

Emiliano Moretti e il Torino, avanti insieme. Il dirigente granata ha rinnovato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2025. Prosegue dunque il matrimonio tra Emiliano Moretti e il club granata, che ormai dura da dieci anni. L'ex difensore infatti è approdato a Torino l'11 luglio 2013 dal Genoa. In poco tempo si è preso la maglia da titolare, fornendo una grande continuità di rendimento. Sempre tenuto in considerazione dai vari tecnici, è diventato il giocatore con più presenze dell'era Cairo. Il 22 maggio 2019 ha annunciato il suo ritiro e ha giocato l'ultima partita il 26 maggio dello stesso anno. Il legame con la società non è mai venuto a mancare. Nel 2020 diventa team manager del Torino e attualmente affianca il d.s Vagnati sul mercato.

Di seguito il comunicato ufficiale del Torino.Emiliano Moretti e il Torino, avanti insieme. Il dirigente granata ha rinnovato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2025. Prosegue dunque il matrimonio tra Emiliano Moretti e il club granata, che ormai dura da dieci anni. L'ex difensore infatti è approdato a Torino l'11 luglio 2013 dal Genoa. In poco tempo si è preso la maglia da titolare, fornendo una grande continuità di rendimento. Sempre tenuto in considerazione dai vari tecnici, è diventato il giocatore con più presenze dell'era Cairo. Il 22 maggio 2019 ha annunciato il suo ritiro e ha giocato l'ultima partita il 26 maggio dello stesso anno. Ma il legame con la società non è mai venuto a mancare e Moretti è sempre rimasto al Toro. Nel 2020 diventa team manager del Torino, successivamente è diventato collaboratore dell'area tecnica, lavorando in simbiosi con il responsabile Davide Vagnati, ruolo che ricopre tuttora. Di seguito il comunicato ufficiale del Torino.