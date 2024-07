UFFICIALE – Tommaso Di Marco in prestito alla Juve Stabia

Tommaso Di Marco alla Juve Stabia: è ufficiale. Il centrocampista granata classe 2003 cambia casacca dopo due anni di militanza in Serie C con la maglia della Virtus Francavilla e approda in Serie B tra le fila della Juve Stabia. L'accordo tra club è stato raggiunto sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, si tratta di un prestito con riscatto e controriscatto.