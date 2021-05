U18, Semioli dopo Torino-Genoa 0-1: “Peccato, meritavamo il pari”

Le parole del tecnico dell'Under 18 del Torino al termine della sfida persa dai suoi ragazzi contro il Genoa

È un Semioli comprensibilmente deluso quello che si presenta ai microfoni dei giornalisti presenti al termine della sfida dell' Under 18 , persa per 0-1 dal Toro contro il Genoa nonostante una lunga superiorità numerica . Queste le sue dichiarazioni: "Quando sono rimasti in dieci loro abbiamo avuto forse la presunzione di avere la partita in mano e che sarebbe stato tutto più semplice." - fa mea culpa il mister granata- "E invece no anzi forse da lì abbiamo abbassato i ritmi di gioco e quello ci ha fregato. È un peccato per il gol che abbiamo preso perché non ricordo altri tiri pericolosi loro. È proprio un peccato perché penso che almeno un pari lo avremmo meritato".

SEMIOLI - Ancora Semioli, che aggiunge: "Usciamo da qui con una sconfitta che è pesante per noi perché stavamo facendo una serie di partite con risultati importanti. È davvero un peccato. È mancata un po' di lucidità e di cattiveria sotto porta, ci abbiamo provato comunque fino alla fine forse anche con un po' troppa foga. Ma non posso rimproverare niente a questi ragazzi che stanno facendo un percorso importante con prestazioni positive e penso che qualche caduta ci può stare, l'importante è riprendersi e ripartire. I ragazzi ci tenevano tanto a questa partita perché era quasi uno scontro diretto, normale che una sconfitta è stata un po' inaspettata per i ragazzi. Peccato per come è arrivato quel gol lì perché in inferiorità numerica gli ha tagliato un po' le gambe". Semioli ha poi concluso commentando la presenza di Coppitelli sul campo dell'U18: "Questo è il percorso che devono fare questi ragazzi, per arrivare a inserirsi in Primavera e nel calcio che conta. Savini e La Marca si stanno già destreggiando molto bene, sono contento perché l'obiettivo è quello. La cosa positiva è che tra 3/4 giorni giocheremo di nuovo e non c'è modo migliore di avere l'occasione di riscattarsi subito e scaricare anche un po' di tensione".