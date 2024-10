Vagnati pre Inter-Torino: “Adams è straordinario, lavorato tanto per portarlo”

Le dichiarazioni dei protagonisti poco prima dell'inizio della sfida tra granata e nerazzurri valida per il settimo turno di Serie A

Redazione Toro News 5 ottobre 2024 (modifica il 5 ottobre 2024 | 20:55)

Pochi minuti prima dell'inizio di Inter-Torino, gara valida per il settimo turno di Serie A, il direttore dell'area tecnica granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Questa è una partita che vuol dire tanto per il Torino, che cosa ci dirà questa partita? "Noi dobbiamo pensare di fare una partita seria, contro un avversario di questo tipo devi stare sul pezzo in tutte le fasi e avere quel furore agonistico che non deve mai mancare. Mi auguro che faremo una partita importante".

Vanoli ha detto che ci vuole coraggio e personalità quando si viene a giocare in questi stadi, e giocare il proprio calcio è il cambio di passo che ha fatto il Torino. "Questo è fondamentale per il messaggio che si vuole dare, che non si deve aver paura, soprattutto in uno stadio di questo genere la personalità è molto importante, non si deve avere paura perchè chi ha paura non deve giocare a questi livelli".

Che Adams arriva dalla Championship, un direttore sportivo come fa a capire che le sue caratteristiche sono giuste per il nostro campionato? "Io penso che sia un giocatore straordinario, abbiamo lavorato tanto per portarlo al Torino. Ha le qualità giuste per giocare in Serie A. E' un giocatore straordinario, ha delle qualità per giocare anche nei grandi club e le sue qualità la forza, la tecnica, capacità di integrarsi e la fiducia del gruppo e di farsi sentire, è un trascinatore anche in quello".