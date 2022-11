Vagnati pre Torino-Sampdoria: “Innesti? Se ci sarà la possibilità si faranno”

Le dichiarazioni dei protagonisti prima dell'inizio della sfida tra granata e blucerchiati, valida per il 14^ turno di Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Torino e Sampdoria, valida per la 14^ giornata di Serie A, Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: "La prima cosa che mi viene in mente è che siamo una squadra giovane. Sicuramente dobbiamo migliorare ma per fortuna dopo tre giorni c'è già una partita importante dopo Bologna. Dobbiamo uscire con un risultato positivo".