Vagnati pre Udinese-Torino: “Pellegri ha tutte le caratteristiche per far bene”

Poco prima del fischio d'inizio di Udinese-Torino, il direttore tecnico granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare i temi caldi della partita. Di seguito le sue parole: "Essere il peggior attacco non vuol dire avere i peggiori attaccanti. Noi dobbiamo cercare di arrivare al gol con gli attaccanti ma non solo. Pietro l’abbiamo appena riscattato dal Monaco, abbiamo fatto investimento e crediamo in lui. Con gli attaccanti basta un attimo, lui ha tutte le caratteristiche per fare bene. Anzitutto deve allenarsi con continuità. Poi se continua a lavorare come sta facendo sono sicuro che darà ragione a noi che abbiamo puntato su di lui”.