Vanja-Coco-Ricci-Zapata: Vanoli ha fiducia in questa spina dorsale del suo Toro

Il nuovo allenatore del Toro ha bisogno di trovare certezze e che i giocatori nei ruoli chiave della sua squadra gli offrano le giuste garanzie

Federico De Milano Redattore 1 agosto - 09:56

La tournée in Francia per il Torino si è aperta con un pareggio per 0-0 contro il Lione. I granata non sono andati oltre un pareggio a reti bianche contro la formazione francese ma il tecnico Paolo Vanoli ha scoperto alcune sue certezze nel corso di questo match. La prova del 9, prima dell'esordio in partite ufficiali domenica 11 agosto contro il Cosenza in Coppa Italia, saranno le altre prestazioni ancora da disputare in amichevole nel corso del resto del periodo francese del Toro.

Torino, Vanoli ha trovato in Vanja-Coco-Ricci-Zapata la spina dorsale della sua squadra — Il match contro il Lione giocato a Bourgoin-Jallieu dal Torino ha visto nell'undici di partenza il consueto 3-5-2, modulo che i granata hanno imparato ad usare per gran parte della terza ed ultima annata della gestione Juric e che stanno imparando ad usare ora con Vanoli. Il nuovo tecnico del Toro si fida di un quartetto di giocatori che sono stati chiamati a prendere per mano la squadra in questa preparazione estiva. So tratta di una sorta di "spina dorsale" della squadra perché ricoprono i ruoli più centrali all'interno dello schema tattico di Vanoli e si tratta del portiere Vanja Milinkovic-Savic, del centrale di difesa Saul Coco, del regista di metà campo Samuele Ricci e ovviamente del centravanti di riferimento: vale a dire il nuovo capitano granata Duvan Zapata. Contro il Lione questi giocatori hanno lasciato una buona impressione dimostrando di essere coloro sui cui Vanoli fa bene a riporre la sua fiducia.

Contro il Lione prima amichevole senza subire reti: il Toro ritrova un suo punto di forza — Nelle prime due uscite estive, il Torino aveva subito gol sia contro la Virtus Verona che contro la Cremonese. Grazie ad una prestazione solida e di grande concentrazione, i granata contro il Lione sono invece riusciti a tenere inviolata la propria porta ritrovando così un clean-sheet che è stato a lungo un punto di forza del Toro di Juric nell'ultima stagione. Mancano meno di due settimane all'esordio in una partita ufficiale e Vanoli ha bisogno di certezze per partire subito col piede giusto visto anche il calendario iniziale in Serie A che mette il Toro di fronte ad una partenza piuttosto in salita. Il tecnico granata riparte quindi dal suo asse centrale formato da Vanja, Coco, Ricci e Zapata che sono giocatori chiave nei ruoli fondamentali del campo. Dalla loro crescita passerà molto del livello di gioco di questo Torino nei primi passi del percorso targato Paolo Vanoli.