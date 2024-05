Vanja post Torino-Bologna: “I clean sheet non bastano. Serve qualcosa in più”

Pochi minuti prima dell'inizio di Torino-Bologna, gara valida per il 35° turno di Serie A, Milinkovic è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per fornire le sue sensazioni su questo match. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lo spirito c'è sempre. La squadra c'è sempre. Quando li guardo da dietro vedo che ci siamo sotto quell'aspetto lì. Manca qualcosa. Dobbiamo fare qualcosina in più e portare ste partite a casa. Dobbiamo cercare di prendere i tre punti, anche perché i clean sheet non bastano se vuoi fare obiettivi più grandi".

Per quanto riguarda la difesa è cambiato qualcosa rispetto agli anni passati o è maggiore allenamento? "Ci alleniamo così, sono sempre tutti applicati. Difendiamo in 10 a partire da leoni, a partire da Duvan e Tonny. Chiunque c'è difende con l'anima. Solo che se non lotti per la salvezza serve qualcosina in più".

Cosa può essere quel qualcosa in più? "Non lo so. Queste cose non le so dire. La mia squadra devo guardarla in difesa. Io ai ragazzi non posso dire niente dopo la partita. Li vedo davanti a me che lottano. Poi, quello che serve in attacco, forse è una domanda per il mister".