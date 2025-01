Vanoli, modulo nuovo e crisi addio: ecco come il 4-2-3-1 ha cambiato il Toro

Il 4-2-3-1 ha cambiato il Torino. Paolo Vanoli con la sua mossa ha aperto una breccia nella stagione del Torino. Il passaggio alla difesa a quattro era risultato fin troppo evidente dopo il tracollo granata in autunno. Dalla perdita per infortunio di Duvan Zapata in avanti tutti si erano accorti che il 3-5-2 non poteva più essere il modulo del Torino. Il cambiamento tattico ha richiesto un po' di tempo perché non tutte le cose possono avvenire in modo immediato. Vanoli ha dovuto aspettare i miglioramenti fisici di Maripan, una volta ricevute certezze dall'esperto centrale difensivo ha potuto trasformare la retroguardia a tre in una retroguardia a quattro. Quello che sta venendo fuori è sotto gli occhi di tutti: il Torino è più quadrato, gioca meglio in fase di non possesso e venerdì sera contro il Cagliari è riuscito a essere anche molto propositivo in attacco sfornando ben 18 conclusioni (non ne aveva mai prodotte così tante da inizio campionato).