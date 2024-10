Vanoli pre Cagliari-Torino: “Poca fortuna, dobbiamo trovare energie positive”

Le dichiarazioni dei protagonisti prima dell'inizio della sfida tra rossoblù e granata valida per l'ottavo turno di Serie A

Poco prima dell'inizio della della sfida tra Cagliari e Torino, valida per l'ottavo turno del campionato di Serie A, il tecnico granata Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match. Di seguito le sue dichiarazioni: "Abbiamo passato queste due settimane senza essere tanto fortunati, da questo dobbiamo trovare energie positive per fare la partita".