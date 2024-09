Vanoli ritrova Gineitis: il lituano è tornato in gruppo, ci sarà con il Lecce

L'ultima presenza del lituano risale al 16 maggio. Due stop in estate hanno rallentato il rientro

Alberto Giulini Vicedirettore 6 settembre 2024

Si amplia la scelta a centrocampo per Paolo Vanoli. A partire dalla gara contro il Lecce il tecnico granata ritroverà anche Gvidas Gineitis, pronto a tornare a disposizione dopo una lunghissima assenza. Il centrocampista lituano ha ormai smaltito i problemi al ginocchio destro che lo hanno costretto a saltare quasi interamente la preparazione estiva. Alla ripresa del campionato Gineitis potrà dunque tornare tra i convocati e rappresenterà un'importante opzione in più per Vanoli.

Lo stop a marzo: interessamento distrattivo al crociato — Il giocatore, che in settimana ha ripreso a lavorare in gruppo, vede più vicina la luce in fondo al tunnel. L'ultima presenza del centrocampista risale infatti al 16 marzo, quando il lituano fu protagonista nel successo di Udine. Poi l'infortunio in allenamento che lo ha fermato proprio sul più bello, costringendolo a terminare anzitempo la stagione. Un interessamento distrattivo al crociato posteriore del ginocchio destro ha impedito a Gineitis di rimettere piede in campo, ma la terapia conservativa gli ha permesso di tornare in campo per l'inizio della preparazione estiva senza sottoporsi ad interventi chirurgici.

I due stop in estate e la prudenza per il rientro — Il lituano ha iniziato la nuova stagione lavorando con i compagni, poi un duro contrasto in allenamento ad inizio luglio lo ha costretto a fermarsi. Niente di grave per il centrocampista che - dopo alcuni giorni di lavoro personalizzato - ha ripreso ad allenarsi in gruppo a Pinzolo. Quindi un nuovo fastidio al ginocchio destro ha riportato nuovamente ai box Gineitis, che ha svolto programmi personalizzati fino al rientro in gruppo. La linea scelta dallo staff granata, come spiegato da Vanoli, è stata improntata alla massima prudenza: vietato rischiare ricadute, così il rientro del lituano è stato graduale e solamente in settimana l'ex Spal ha ripreso a lavorare a pieno regime con i compagni. Ora nel mirino c'è la gara contro il Lecce: Gineitis tornerà a disposizione, una freccia in più nell'arco del Toro. Per lui ci sarà da fare i conti con una concorrenza importante, a partire da un Ilic che si muove proprio nelle sue zone di campo ed è partito molto bene.