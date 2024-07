Vanoli: “Saremo noi a trascinare i tifosi rappresentando i valori del club”

Nel corso della presentazione del Torino a Pinzolo, il nuovo allenatore Paolo Vanoli è stato introdotto sul palco dell'evento dallo speaker granata Stefano Venneri. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando cosa sta provando in queste sue prime settimane di vita al Toro: "I tifosi sono fondamentali in questo grande club che ha scritto la storia. Li ringrazio tutti, anche per chi non è potuto essere qui. Voglio ringraziare anche chi ha lavorato per farci star bene in questi giorni, anche persone come lo chef e altri che non si vedono ma che da dietro lavorano molto per farci andare al massimo. Non posso promettere risultati ma non mancheranno mai la voglia e l'impegno perché ho capito in quale squadra speciale siamo. Quest'anno saremo noi a trascinare i tifosi e dovremo farlo con le prestazioni e rappresentando i valori di questo club".