La presentazione del Torino a Pinzolo: tanti applausi per Vanoli e i giocatori

22:10 - Dopo le foto di rito, i giocatori del Torino assieme a Vanoli e il suo staff scendono dal palco: tanti bambini e tifosi chiedono ai loro beniamini delle foto e degli autografi

22:05 - Parte al massimo del volume l'inno del Toro: cantano tutti i giocatori e i tifosi presenti e Pinzolo

22:03 - Anche il direttore dell'area tecnica Davide Vagnati sale sul palco e ringrazia tutti i tifosi presenti: "Questo è l'inizio di un percorso e ringrazio i tifosi presenti in questo posto bellissimo, ringrazio anche le autorità comunali di Pinzolo per la loro serietà forniteci in questo ritiro e per le strutture messe a disposizione e saremo felici di tornare qui anche l'anno prossimo. Questa piazza così numerosa apprezza le strutture e dobbiamo cercare di agevolarli. Vi ringraziamo per l'ospitalità".

21:58 - Venneri introduce sul palco anche Alberto Barile, direttore operativo del Torino, e il sindaco di Pinzolo, Michele Cereghini

21:57 - L'assessore allo sport di Pinzolo sale sul palco e ringrazia tutti quelli che hanno visitato il comune trentino e anche la squadra

21:52 - Sale sul palco mister Paolo Vanoli che urla assieme a Venneri e ai tifosi: "Forza Vecchio Cuore Granata!". (QUI LE PAROLE COMPELTE DEL TECNICO GRANATA)

21:50 - Il centravanti colombiano ha rilasciato poi alcune dichiarazioni: "Per me è un grande orgoglio essere il capitano di questi ragazzi e darà tutto me stesso per farlo al meglio. Ringrazio i tifosi che sono venuti qui a dare il nostro grande supporto e anche quelli che non sono potuti venire. Vogliamo fare una grandissima stagione e vi faremo godere quest'anno".

21:48 - Chiamato per ultimo il nuovo capitano Duvan Zapata: il pubblico ripete in coro il suo nome inneggiato dallo speaker e riecheggia poi per alcuni secondi vista la grande gioia della folla

21:46 - Infine tocca agli attaccanti del Toro: il primo ad essere chiamato è il nuovo arrivato Che Adams che viene inondato dagli applausi dei tifosi

21:43 - Il turno dei centrocampisti viene introdotto da un boato di applausi e gioia per Raoul Bellanova

21:41 - Tocca ai difensori: applausi per tutti e in particolar modo ovazione per il nuovo arrivo Saul Coco e il prodotto del vivaio granata Alessandro Dellavalle

21:39 - Uno ad uno si alzano in piedi sul palco i portieri del Torino in mezzo agli applausi

21:35 - Ora è il turno della prima squadra del Torino: Venneri inizia partendo dai compenti dello staff medico e tecnico granata

21:31 - L'allenatore della Primavera granata chiude parlando del trofeo "Mamma e Papà Cairo" che si terrà ad inizio agosto: "Questo è un appuntamento speciale al quale il presidente tiene molto. Ha il suo peso perché poi c'è il campionato pochi giorni dopo. Cercheremo di dare un'altra soddisfazione al presidente come l'anno scorso. Ringrazio il Torino, il presidente e i suoi direttori Ludergnani, Vagnati e Moretti. Questo è un capitolo importante della mia carriera e sono molto onorato di far parte del Torino".

21: 28 - Il tecnico della Primavera, Felice Tufano, commenta i primi giorni di ritiro: "Dieci giorni di fatica, impariamo a conoscerci bene. La fatica è indispensabile per iniziare bene e fare una buona stagione, se il buongiorno si vede dal mattino... Con Vanoli è un piacere lavorare, essere a disposizione della prima squadra fa piacere e scegliere qualcuno dei nostri ragazzi per aiutare nei loro allenamenti e nelle partite. Il nostro compito è proprio quello di formare i ragazzi giovani affinché trovino soddisfazioni nella squadra maggiore. Devono sempre essere al centro dell'attenzioni i ragazzi, noi dobbiamo fare un passo indietro e lasciare loro come protagonisti. Dobbiamo accompagnarli nella strada verso il coronamento di un sogno, speriamo che tutti possano farcela".

21:24 - Uno ad uno vengono presentati tutti i giocatori del Torino Primavera suddivisi ruolo per ruolo e poi in seguito pure lo staff tecnico del nuovo allenatore Felice Tufano

21:22 - Venneri chiede un applauso per il nuovo allenatore granata: Paolo Vanoli

21:20 - Vanoli e il suo staff sono seduto in prima fila sul palco con tutti i giocatori del Toro vicini a loro

21:17 - Sono arrivati i giocatori della prima squadra del Torino: Venneri fa partire i cori da stadio dei tifosi per dargli il benvenuto

21:15 - Aumentano i presenti: ora sono circa 500 coloro che si trovano a pochi metri dal palco in attesa che cominci ufficialmente la presentazione

21:12 - Sono giunti anche il direttore dell'area tecnica Davide Vagnati e il suo collaboratore Emiliano Moretti

21:11 - Musica a tutto volume per animare la serata a tinte granata in quel di Pinzolo

21:10 - Risuona a massimo volume l'inno del Toro per dare inizio a questa presentazione ufficiale della squadra

21:08 - Immancabile come sempre lo speaker granata, Stefano Venneri: la voce dello stadio Olimpico Grande Torino è giunta a Pinzolo per questo speciale evento di questa sera

21:06 - Tra sostenitori del Torino e curiosi della zona, sono presenti circa 300 persone a questo evento in diretta nel quale saranno presentati i giocatori granata e anche il nuovo allenatore, Paolo Vanoli

21:05 - In prima fila sono presenti anche il responsabile del settore giovanile, Ruggero Ludergnani, e il nuovo allenatore della Primavera, Felice Tufano, che in questi giorni di ritiro si stanno allenando a Spiazzo (paese che si trova a pochissimi chilometri da Pinzolo)

21:00 - Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alla diretta testuale della presentazione del Torino che si svolge in centro a Pinzolo, paese che sta ospitando i granata in questo ritiro estivo