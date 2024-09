Vanoli supera Zanetti: è lucido e pragmatico nelle sostituzioni sulla mediana

Il primo merito di Paolo Vanoli, come evidenziato dall'editoriale del direttore di TN Gianluca Sartori, è di aver rimesso tutti i componenti della rosa nella loro posizione naturale. La strada per crescere ulteriormente è ancora lunga e in salita, però i granata sembra che abbiano di fronte a loro ampi margini di miglioramento. Del resto, il secondo tempo del "Bentegodi" con un Hellas Verona in dieci uomini non è stato particolarmente brillante e il 3 a 1 è arrivato in ripartenza sfruttando un errore abbastanza grossolano della retroguardia scaligera. Insomma, dalla ripresa granata ci si poteva attendere qualcosa in più, proprio come dalla prestazione interna contro il Lecce di domenica 15 settembre. Nonostante questo, i punti in classifica sono 11, il Torino è ancora imbattuto dopo cinque giornate e per una notte è stato in vetta alla classifica, roba che non accadeva da 47 lunghi anni (bisogna scomodare gli eroi dell'ultimo Scudetto). Ci sono quindi diversi aspetti per cui essere ottimisti, non ultimi il recupero di Vlasic e quello in prospettiva futura di Schuurs (questi aspetti non vanno mai dimenticati).