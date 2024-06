Vanoli, un carattere fumantino: memorabile a Venezia la conferenza su Johnsen

"Ci siamo fatti un autogol è incomprensibile rafforzare una diretta concorrente alla Serie A. Non con il mercato chiuso e non per rafforzare una diretta concorrente, vuol dire che gli obiettivi economici non corrispondono con quelli sportivi e quindi dobbiamo chiarirci". No, non sono parole di Ivan Juric spese nei confronti della dirigenza granata negli ultimi tre anni, bensì sono parole di una memorabile conferenza stampa di febbraio 2024 di Paolo Vanoli, il nuovo tecnico del Toro, il successore di Juric. Vanoli non prese affatto bene la cessione da parte del Venezia nella finestra di riparazione di Dennis Johnsen, che andò dalla Laguna alla Cremonese (non a caso la finale play-off di Serie B è stata tra Venezia e Cremonese, segno che i lombardi rappresentavano davvero una concorrente per la promozione in Serie A dei veneti). Questa conferenza stampa ricalca un po' le conferenze stampa del primo Juric sotto la Mole. Per almeno un anno e mezzo, infatti, il tecnico croato ha acceso la piazza con critiche dirette e quasi sempre costruttive rivolte alla società. Tra l'altro, la conferenza stampa di Vanoli dello scorso febbraio animò uno scontro tra l'allenatore e il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli, vecchia conoscenza del Torino. Insomma, ci sono tanti punti in comune con quanto il Toro ha vissuto nel recente passato di Juric (del resto, resterà indimenticabile nel bene e nel male la clamorosa lite tra il croato e Davide Vagnati nell'estate 2022).