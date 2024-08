Venezia, Di Francesco bestia nera del Toro: i precedenti

Di Francesco ha ottenuto il maggior numero di successi in carriera sfidando il Toro, Vanoli a Venezia per invertire la tendenza

Irene Nicola Redattore 29 agosto - 11:19

Venezia-Torino non è solo la gara del cuore di Paolo Vanoli, ma è anche l'incrocio del Toro con un allenatore che spesso ha dato filo da torcere ai granata: Eusebio Di Francesco. In carriera il tecnico abruzzese ha raccolto i migliori risultati proprio sfidando il Torino: 10 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte in 21 precedenti. Contro nessun'altra squadra Di Francesco è riuscito a ottenere lo stesso numero di vittorie.

Torino, la vittoria contro Di Francesco manca dal 2021 — Durante la stagione 2023-2024, il Toro ha incontrato tre volte Di Francesco allora tecnico del Frosinone: zero le vittorie. In campionato sono arrivati due 0-0, con quello al Grande Torino particolarmente deludente perché privo di ogni emozione in una gara che invece avrebbe dovuto rilanciare la corsa all'ottavo posto. Prima ancora, a inizio stagione, Torino e Frosinone si erano sfidate in Coppa Italia. Di Francesco aveva inflitto un ko ai granata ai sedicesimi di finale. 1-2 il risultato dell'Olimpico Grande Torino tra polemiche per errori arbitrali e critiche, con eliminazione del Toro dalla Coppa Italia. Per trovare l'ultima gara in cui Di Francesco ha sventolato bandiera bianca contro i granata bisogna tornare al 19 febbraio 2021. Sulla panchina del Toro c'è Davide Nicola, Eusebio Di Francesco siede su quella del Cagliari. Nicola è arrivato a Torino con la missione salvezza, si presenta a Cagliari forte di quattro pareggi consecutivi ma ancora a caccia della prima vittoria. Arriva proprio contro Di Francesco per 1-0 in Sardegna: colpo di testa di Bremer su assist di Mandragora, tre punti e linfa per la rincorsa salvezza.

Torino, storico negativo con Di Francesco: i precedenti meno recenti — Tornando ancora indietro nel tempo, le vittorie contro Di Francesco si fanno più rade. Il successo di Nicola nel 2021 arriva dopo un digiuno di quattro anni in cui Di Francesco contro il Toro raccoglie in Serie A sempre e solo vittorie sedendo su tre panchine diverse, quelle di Sampdoria, Roma e Sassuolo. In blucerchiato, a settembre 2019, Di Francesco batte per 1-0 il Toro di Mazzarri in Liguria grazie alla rete di Gabbiadini: sono i primi tre punti della stagione per una Samp in piena crisi. Con la Roma score perfetto almeno nella massima serie, perché Di Francesco in un'occasione va ko ed è una sconfitta che brucia ai giallorossi. Ottavi di Coppa Italia, dicembre 2017, Sinisa Mihajlovic conquista d'autorità l'accesso ai quarti (da otto anni non raggiunti) battendo la Roma per 2-1 all'Olimpico con reti di De Silvestri e Edera. Successo di prestigio per il Torino, che si prende una rivincita contro Di Francesco. Se si considera solo la Serie A, però, i granata contro la Roma del tecnico abruzzese non sono mai andati a punti. L'unica vittoria nella massima serie prima di quella del 2021 di Nicola risale a maggio 2017. La firma è ancora di Sinisa Mihajlovic: Torino-Sassuolo 5-3, granata straripanti. Anche allora vincere contro Di Francesco era un sassolino da togliersi perché il successo mancava da tre anni. Lo stesso obiettivo avrà venerdì Paolo Vanoli, che a Venezia vuole continuare ad aggiungere un altro tassello del proprio cammino in granata dando continuità alla vittoria sulla Dea.