Venezia in Serie A: il Toro per Vanoli dovrà pagare una clausola di un milione

Il Venezia di Paolo Vanoli è in Serie A. La stagione di Serie B è andata in archivio ieri sera, domenica 2 giugno, allo stadio "Penzo" di Venezia. I lagunari hanno sconfitto 1 a 0 la Cremonese nella partita di ritorno della finale dei play-off e hanno conquistato un meritato ritorno in Serie A. La notizia non è indifferente per il mondo Toro. Vanoli, si sa, è l'allenatore in cima alla lista dei desideri della società granata guidata da Urbano Cairo. Essendo termianta la stagione del Venezia e di Vanoli, si può iniziare a ragionare in modo più concreto sul futuro del tecnico varesino sotto la Mole. In primo luogo, si può iniziare a ragionare con un'idea più chiara della clausola che il Torino dovrà pagare al Venezia nel caso voglia davvero puntare su Vanoli. Sarebbe stata una clausola pari a 500mila euro se il Venezia fosse rimasto in Serie B, è divenuta una clausola di un milione di euro avendo i lagunari centrato la promozione in Serie A. Ricordiamo che Vanoli ha un contratto con il Venezia fino al giugno 2026.