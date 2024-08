Venezia-Torino 0-1: la testa di Coco regala i tre punti in Laguna

Il secondo tempo: la decide Coco all'86'

In avvio di ripresa scatta subito il giallo per Linetty, in ritardo su Candela. Quindi al 52' è Vojvoda a farsi ammonire per un intervento su Ellertsson. E proprio il kosovaro pennella con il sinistro per Ilic, che svetta a centro area ma non riesce ad angolare. Quindi è Ricci a impegnare Joronen con un destro dal limite dell'area. Il Venezia risponde con un contropiede avviato da un retropassaggio sbagliato di Ilic, ma Sosa è provvidenziale in chiusura su Oristanio. Vanoli opta quindi per un doppio cambio: fuori Ricci e Sosa, dentro Sanabria e Pedersen per un Toro ridisegnato con il tridente. Tra i padroni di casa Doumbia rileva l'infortunato Nicolussi Caviglia. È quindi Candela a calciare alto da buona posizione dopo un contrasto vinto da Oristanio. I padroni di casa ci provano ancora in ripartenza al 71': Ellertsson da buona posizione manda a lato. I granata patiscono i contropiedi veneti, Vanoli prova a correre ai ripari con un altro doppio cambio: Dembele e Tameze rilevano Vojvoda e Adams. Nel Venezia Gytkjaer, Altare e El Haddad prendono il posto di Pohjanpalo, Sverko e Oristanio. I granata si riaffacciano in avanti con Linetty, che dal limite manda alto. Quindi è Pedersen e trovare una deviazione in angolo su cross dalla sinistra di Ilic. E proprio sugli sviluppi arriva il vantaggio del Toro all'86': cross di Ilic, Masina spizza per Coco che svetta a centro area e infila il secondo palo. Di Francesco si gioca il tutto per tutto: fuori Candela, in campo Raimondo per aumentare il peso in attacco. Scattano quindi cinque minuti di recupero e Vanoli getta subito nella mischia Walukiewitcz al posto di Lazaro: il polacco va a fare il braccetto di destra, Dembele si alza a destra e Pedersen si sposta sulla corsia opposta. Scatta subito il giallo per il norvegese, che interrompe fallosamente un'avanzata di Ellertsson. I granata avrebbero l'occasione per trovare il terzo gol, ma Ilic è sfinito e se l'allunga troppo su palla di Dembele. Ma non c'è più spazio per altre occasioni: festeggia il Toro, alla seconda vittoria consecutiva.