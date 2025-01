Verso Fiorentina-Torino: un Toro in crescita incontra una Viola in crisi

Dopo il derby il Torino e una prestazione da cuore Toro, i granata cercano i tre punti contro una Fiorentina ferita e in difficoltà.

Simone Napoli 14 gennaio 2025 (modifica il 14 gennaio 2025 | 10:04)

Il Derby della Mole è già acqua passata, ma in casa Torino l'augurio è che quanto di buono visto contro la Juventus si riveda anche contro la Fiorentina, prossima avversaria del Torino: domenica alle 12:30 i granata di Vanoli, che seguirà la squadra dalla tribuna per via della squalifica rimediata contro i cugini bianconeri, inseguiranno 3 punti che mancano ai granata da 4 partite, ma si troveranno davanti una Fiorentina in seria crisi ma che da settimane risiede stabilmente nei primi posti della classe.

Torino, la carica del derby per svoltare la stagione — Dal derby al derby. Nel derby di andata di inizio novembre si è visto forse il peggior Torino della stagione, un Toro che aveva toccato il fondo dopo le sconfitte contro Inter, Cagliari, Roma e Fiorentina - in mezzo la non esaltante vittoria di misura contro il Como. Dopo poco più di due mesi da quel KO, il Torino ha cambiato volto e, nonostante il pareggio non soddisfi a pieno, sono proprio i granata ad uscire più a testa alta dalla stracittadina. Nelle ultime 5 partite il Torino ha conquistato 6 punti perdendo solo la partita contro il Bologna. Quattro risultati utili su cinque non sono sinonimo di salute, ma sono comunque un passo aventi rispetto alla precedente situazione che i granata hanno vissuto tra ottobre e novembre. Nelle ultime uscite infatti il Torino ha mostrato dei segnali di crescita soprattutto sul piano dell'atteggiamento e della cattiveria agonistica, meglio conosciuta come grinta o fame. Questa grinta e fame si è vista eccome nel secondo tempo di Udine e nel derby di sabato scorso. Adesso però quello che ci si aspetta dai granata è il risultato e domenica con la viola troverà una squadra ferita.

Fiorentina, solo un pareggio nelle ultime cinque gare — Per analizzare la situazione della Fiorentina possiamo trovare un momento preciso che ha cambiato la condizione psicofisica della squadra: il 17' della sfida tra Fiorentina e Inter quando Bove si accasciò a terra per un malore. Per fortuna oggi il centrocampista italiano sta smaltendo le scorie di quello spiacevole problema, mentre la sua squadra sembra ancora vivere le scorie di quell'episodio: nelle ultime 6 partite di campionato, infatti, la Viola ha vinto solo una partita, quella contro il Cagliari, ha perso le successive due contro il Bologna e l'Udinese, ha pareggiato l'ultimo match dell'anno rimontando la Juventus proprio con un ex Toro, Sottil, e ha perso la prima gara della stagione contro la capolista Napoli per 3-0. Ma è proprio il risultato dell'ultima partita, quella contro il Monza che evidenzia il brutto periodo di forma della Fiorentina: brutta sconfitta contro il Monza fanalino di coda del campionato per 2-1 e crisi che continua per la squadra di Palladino, la quarta delle ultime 5 partite.