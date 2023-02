Verso il Torino, Castagnetti: “L’obiettivo è vincere questa benedetta prima gara”

A poco meno di una settimana dalla sfida del "Grande Torino" tra i granata e la Cremonese - calcio d’inizio lunedì 20 febbraio alle 20:45 - il centrocampista dei grigiorossi ha parlato ai microfoni di CremonaSport riguardo al periodo che la squadra sta passando: “Quando i risultati non arrivano la prima cosa che si perde è la fiducia, ma dobbiamo lavorare su questo e cercare di riconquistarla soprattutto per noi stessi. Lavoriamo tutti i giorni per fare bene, cercare di dire la nostra e di trovare la nostra prima vittoria”.