Verso Juventus-Torino: con Adams KO, Njie potrebbe avere una chance da titolare

Sabato potrebbe essere la prima volta da titolare per Njie nel derby: il classe 2005 si candida fortemente per una maglia a fianco a Sanabria

Simone Napoli 6 novembre - 18:32

In un Torino in crisi di prestazioni e soprattutto di risultati e con l'emergenza infortuni in attacco, contro la Juventus, nella gara più sentita dalla piazza granata, Alieu Njie, forse la nota più lieta di queste ultime settimane, potrebbe avere una maglia da titolare per la prima volta nella sua sin qui breve carriera fra i grandi. Con i KO di Zapata e quello di Adams, per cui il derby è a forte rischio, Vanoli potrebbe concedere al classe 2005 svedese una maglia dal primo minuto.

Njie, il periodo di forma del classe 2005 granata — Dall'esordio coi grandi nel finale di Verona - ma in modo più consistente nella partita di Coppa Italia contro l'Empoli -, fino all'ingresso in campo nell'ultimo match casalingo contro la Fiorentina, Njie è stato uno dei più positivi e propositivi tra le fila granata. Ironia della sorte, non considerando la partita contro l'Hellas in cui non ha inciso giocando uno scampolo di secondi, da quando Njie è entrato a pieno regime nelle rotazioni di Vanoli, l'unica vittoria del Torino è stata firmata proprio da lui: Torino-Como terminata 1-0 per i granata con gol da rapace d'area di rigore proprio del nativo di Stora Tuna. Dopo 6 apparizioni fra i professionisti, condite da buoni voti in pagella e prestazioni di livello, potrebbe arrivare il suo momento anche dal primo minuto in una gara per nulla banale.

Alieu scala gerarchie: lui con Sanabria in attacco? — Con l'infortunio occorso a Che Adams, la cui presenza sabato sera dovrebbe essere a forte rischio, Njie si candita con insistenza per un posto a fianco di Sanabria in attacco. Tutto dipenderà dal tipo di Torino che vorrà Vanoli: un Toro più aggressivo inserendo Njie che, insieme a Sanabria e agli inserimenti di Vlasic, potrebbe comporre spesso un attacco a tre, oppure più solido affiancando Vlasic a Sanabria irrobustendo il centrocampo. Di certo la carta Njie sarebbe più coraggiosa perchè il classe 2005 rappresenta quel giocatore propositivo - e un po' incosciente - che prova a saltare l'uomo per creare superiorità numerica in attacco. Con la sua velocità e qualità palla al piede potrebbe essere quel valore aggiunto che in questo momento manca al Torino.