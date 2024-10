Verso Juventus-Torino: le informazioni sui biglietti del settore ospiti

Le novità per quanto riguarda la vendita dei biglietti per il derby della Mole

Redazione Toro News 17 ottobre 2024 (modifica il 17 ottobre 2024 | 12:01)

Sono arrivate novità circa i biglietti per la stracittadina Juventus-Torino, in programma per il 9 novembre alle ore 20.45 presso l'Allianz Stadium di Torino. La vendita dei ticket avrà inizio mercoledì 23 ottobre e terminerà l'8 novembre, esattamente il giorno prima della gara. La vendita è riservata ai possessori della tessera di fidelizzazione del Torino FC. I tifosi ospiti (per i quali sono stati "riservati" 2.099 posti) potranno acquistare il biglietto solo tramite il sito ufficiale della Juventus. Di seguito il comunicato del Torino.

"In relazione alla gara Juventus-Torino, in calendario sabato 9 novembre alle ore 20.45, la Juventus comunica le seguenti informazioni in merito all'acquisto dei tagliandi per il settore ospiti:

- posti disponibili per i tifosi ospiti: 1.016 nel primo anello e 1.083 al secondo anello per un totale di 2.099 posti;

- prezzo del tagliando INTERO € 45,00 + commissioni web;

- inizio vendite mercoledì 23 ottobre alle ore 10.00;

- termine vendite venerdì 8 novembre alle ore 19:00.

La vendita sarà riservata ai soli possessori di tessera di Fidelizzazione del Torino FC. I biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente sul sito Web di Juventus al Link:

https://www.juventus.com/it/biglietti/standard/prima-squadra-maschile/juventus-torino-serie-a-2024-2025. In relazione a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni i tifosi potranno far pervenire le istanze di introduzione materiale da tifo presso l’Allianz Stadium, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni, all’indirizzo email richiesta.striscioni@juventus.com."