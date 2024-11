Verso Juventus-Torino: Vanoli arriva al derby con tanti problemi da risolvere

Come arriva il Torino al derby

Non è mistero, il Torino sta vivendo un periodo nero. La marcia dei granata si è bruscamente interrotta a fine settembre e ancora non è stata trovata la luce in fondo al tunnel. In un mese la squadra di Vanoli, ora decima, è stata sconfitta in quattro occasioni e solo una volta è andata a punti, vincendo contro il Como. Il passo è evidentemente negativo, tant'è che guardando ai punti raccolti i granata sono la terz'ultima squadra del campionato per stato attuale di forma. Dietro il ruolino di marcia negativo del Torino c'è una difesa che regala, un attacco che perde i pezzi, un centrocampo che non trova la giusta quadratura e in generale una condizione mentale pessima. Vanoli ha tanti problemi quindi con cui fare i conti per il derby, che arriva nel momento più complicato. Il tecnico ne è consapevole e anche dopo la Fiorentina ha ribadito l'importanza di alzare la testa, lavorare e pedalare per uscire dalla crisi. Il derby è il derby, il popolo granata ha sempre sostenuto la squadra ma ora chiede personalità: il Torino deve rispondere presente nella partita più sentita.