Verso Lecce-Torino: dove seguire la gara in tv e streaming

Dove seguire la 26^ gara stagionale del Torino di Ivan Juric

Beatrice Andreello

Domani, alle 12.30, il Torino sarà chiamato a sfidare il Lecce. L’obiettivo è far seguito alla vittoria contro il Bologna, e portare a casa altri tre punti, fondamentali per rimanere in zona Europa. Di seguito, il punto su dove poter seguire la sfida.

DOVE VEDERE LECCE-TORINO IN TV E STREAMING — Lecce-Torino sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky Sport. Nel primo caso sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Nella seconda eventualità sarà invece visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Lecce-Torino in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming è disponibile tramite Sky go o su Now.

LECCE-TORINO IN DIRETTA SU TORO NEWS — Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire la diretta di Lecce-Torino, tramite il sito Internet e tramite il profilo social di Twitter (@Toro_News), con tutti gli aggiornamenti pre, live e post partita.