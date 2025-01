Verso Torino-Cagliari: Nicola torna a “casa”, ma Vanoli vuole la rivincita

Nicola torna a Torino, ma ad accoglierlo ci sarà un Vanoli che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione

Simone Napoli 24 gennaio 2025 (modifica il 24 gennaio 2025 | 10:57)

Questa sera il Torino di Paolo Vanoli ospiterà all'Olimpico Grande Torino il Cagliari del grande ex Davide Nicola. Per l'allenatore rossoblù sarà un ritorno a "casa": l'ex giocatore, entrato nella leggenda granata dopo quel gol al Mantova nel 2006 che è valsa la promozione in Serie A, non ha mai nascosto la sua passione per il Toro e in particolare per l'ambiente e i tifosi. Anche nell'ultima conferenza stampa ha sottolineato come lo Stadio Olimpico Grande Torino possa mettere pressione agli avversari con il suo "ambiente caldo". Ad accogliere il grande ex, ci sarà però un Paolo Vanoli che ha bisogno di punti ed è alla ricerca di una rivincita da quel 3-2 all'Unipol Domus di Cagliari.

Due granata col Torino nel destino — Vanoli e Nicola sono due personalità molto simili fra loro: pacati ed educati fuori dal campo, agguerriti e carismatici quando l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Non è un caso se l'esigente tifo del Torino, che sempre vuole vedere quello spirito Toro dai suoi rappresentanti in campo, ha legato subito con Vanoli e da anni nutre profondo rispetto per Nicola per via del suo passato a tinte granata. Due leoni in gabbia che in questa stagione hanno passato periodi di crisi, ma, forgiando il gruppo e lo spogliatoio, sono riusciti a superarli ottenendo bei risultati nonostante siano entrambi in piena lotta salvezza.

Un rivincita molto diversa dalla partita d'andata — Quello di stasera sarà il secondo atto del confronto tra Vanoli e Nicola. Il primo è stato vinto dal Cagliari per 3-2 con l'autogol sfortunato di Saul Coco che ha deciso la partita a favore dei rossoblù. Quella è stata la prima partita del Toro senza Zapata dopo l'infortunio e, a più di 100 giorni di distanza, Vanoli non ha ancora ricevuto un valido sostituto dal mercato: Sanabria, che nella gara di andata ha timbrato il cartellino, non ha convinto l'allenatore varesino e nelle ultime 4 partite ha racimolato solo 8 minuti, Adams ha i colpi da bomber, ma non ha le caratteristiche da vero numero 9 del campionato italiano per reggere da solo il peso dell'attacco. Il Torino ha cambiato volto e veste rispetto alla partita d'andata: il 4-2-3-1 ha risvegliato la grinta e la fame dei granata e contro il Cagliari l'obiettivo è la vittoria, che manca in casa da 5 partite.