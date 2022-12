Verso Torino-Cremonese: ultime news e dove vedere l’amichevole

Alle ore 14.30 del 23 dicembre il Torino scenderà in campo per sfidare la Cremonese, nel terzo test amichevole in questo mese di dicembre

Domani - venerdì 23 dicembre - alle ore 14.30 il Torino di Ivan Juric sarà in campo per la terza amichevole in questo mese di dicembre. Dopo aver vinto con l'Espanyol per 1-0 grazie al gol di Miranchuk e aver pareggiato con l'Almeria 1-1 con il gol di Schuurs, domani pomeriggio i granata sfideranno la Cremonese allo stadio Olimpico Grande Torino. Come già successo con le due amichevoli precedenti, è molto probabile che su Torino Channel si possa vedere la partita in streaming, ma deve ancora essere confermato dal club granata con una nota ufficiale. Su Toro News, come di consueto, vi proporremo la diretta testuale dell'incontro.