Verso Torino-Empoli: i granata tornano a casa per chiudere il discorso salvezza

Come arriva al match il Torino

La squadra di Vanoli arriva al match contro l'Empoli con il decimo risultato utile nelle ultime 11 partite, ma è un Toro arrabbiato, non tanto per il pari subito in rimonta al Tardini, ma piuttosto per come è arrivato: il Torino non è riuscito a tenere le redini della partita subito la spinta dei ducali che, nella ripresa, hanno ingranata una marcia in più rispetto ai granata mettendoli sotto dal punto di vista del gioco e dell'inerzia della partita. Il gol di Adams ha solo in parte mascherato le difficoltà che il Torino stava subendo in quel momento della partita, per questo quello di Parma può essere considerato più un punto conquistato che due punti persi. Con questo pareggio il Toro sale a quota 35 punti, a distanza di sicurezza dall'ultimo posto della zona retrocessione occupato proprio dall'Empoli: i granata saranno protagonisti di un'altra gara decisiva per chiudere una volta per tutte il discorso salvezza.