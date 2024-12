Verso Empoli-Torino, Vanoli cerca il riscatto contro D’Aversa dopo il KO in Coppa

Domani alle 20:45 andrà in scena l'anticipo di Serie A che vedrà in campo Torino ed Empoli allo Stadio Castellani, una scena che pochi mesi fa abbiamo già visto: era il 24 settembre e un Torino lanciato in vetta al campionato, si apprestava ad affrontare il nuovo e insidioso Empoli di Roberto D'Aversa che, nonostante una formazione molto giovane, ribaltò i pronostici vincendo in casa del Toro per 1-2 eliminandolo dalla Coppa Italia. Quella fu la prima sconfitta in stagione del Torino di Vanoli, un KO che minò le prime sicurezze dei granata che, da quel 24 settembre, caddero in un periodo di crisi profonda dal quale solo adesso iniziano a vedere la luce.