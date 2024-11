Verso Torino-Fiorentina: biglietti disponibili in Maratona

Si va verso un'altra buona presenza per il match tra Torino e Fiorentina. La gara tra granata e viola andrà in scena alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Occasione per i piemontesi per ritrovare serenità dopo la bruttissima prova contro la Roma giovedì sera in terra giallorossa.

Disponibilità in Maratona

A differenza di quanto successo nel match contro il Como, vinto dai granata per 1-0, la curva Maratona vanta ancora diverse disponibilità per la sfida contro i toscani. I prezzi per la Maratona si attestano sui 24 euro. Non è da meno la curva Primavera, anche lì sono ancora disponibili dei biglietti per assistere al match. Il prezzo è di 19 euro. Spazi ancora da riempire anche nelle nella Disorienti e nelle tribune. La sensazione è quella di un Grande Torino che risponderà alla chiamata per sostenere i propri giocatori.