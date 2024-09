Verso Torino-Lecce, quando tornano i nazionali di Vanoli: Sanabria sarà l’ultimo

La sosta per gli impegni delle nazionali corre verso la conclusione e i centri sportivi dei club stanno tornando a ripopolarsi dopo l'esodo in giro per il mondo da parte dei loro calciatori. Il campionato del Torino di Vanoli ripartirà domenica 15 alle 15:00 nel match contro il Lecce di Gotti che può continuare a infondere fiducia all'ambiente granata dopo l'ottima partenza che ha portato il Toro al primo posto. La grande incognita è rappresentata da come e quando torneranno i nazionali granata che in questi 10 giorni hanno lasciato il capoluogo piemontese.

I nazionali del Toro e del Lecce a confronto

Il Torino è una delle squadre con più Nazionali, al pari di Inter e Juventus, con 11, ma a differenza del Lecce con 8, non tutti i giocatori granata sono scesi in campo con la maglia del proprio paese. Tra le file granata guida il gruppo per numero di minuti giocati il croato Borna Sosa e il guineano equatoriale Saul Coco con 180' su 180'. Seguono Ricci con 176', che ha impressionano con l'Italia, e Ilic con 175'. Scendiamo poi con Walukiewicz che con la Polonia ha giocato 136', Vojvoda 85' col Kosovo, 60' per Njie con la Svezia U20 e per ultimo Ciammaglichella che in una mezz'ora abbondante con l'Under 20 ha anche segnato un gol. In attesa delle ultime partite dei due primavera e dei sudamericani, fin qui Pedersen, Maripan e Sanabria non hanno giocato con le nazionali, il che rappresenta una grande amarezza per Vanoli che poteva sfruttarli per riuscire a farli entrare negli schemi della squadra. Tra le fila del Lecce invece tutti e 8 i nazionali convocati hanno giocato: guidano il gruppo giallorosso Gaspar (Angola) e Rafia (Tunisia) con 180', Kristovic (Montenegro) con 168' e infine Dorgu a cui sono bastati 60 secondi per segnare il primo gol con la Danimarca nella sua mezz'ora di gioco. I quattro sono gli unici fin qui ad aver terminato i propri impegni con le Nazionali. Per Ramadani e Berisha (Albania), Lassana Coulibaly (Mali) e Banda (Zambia) si attende ancora l'ultima partita da giocare per completare il minutaggio.